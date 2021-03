Kreis Lörrach Um die Ausbreitung zu verhindern

Die Weltgesundheitsorganisation WHO rief am 11. März die Corona-Pandemie aus. In der Schweiz war am 25. Februar 2020 der erste bestätigte Corona-Fall im Tessin gemeldet worden und am 5. März 2020 starb die erste Person in der Schweiz an Covid-19.

Mit der Ausrufung der „außerordentlichen Lage“ am 16. März, einem Montag, konnte der Bundesrat per Notverordnung ohne Zustimmung des Parlaments für das ganze Land alle notwendigen Maßnahmen anordnen. „Wir müssen jetzt sofort handeln“, sagte die damalige Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Es müsse ein Ruck durch das Land gehen, sonst könne die Ausbreitung des Virus nicht verlangsamt werden. Wenn zu viele Menschen erkrankten, komme es in den Krankenhäusern zu einem Engpass.

Um dieses Ziel zu erreichen, brachte der Bundesrat das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen. Ab Mitternacht waren öffentliche und private Veranstaltungen verboten. Alle Läden, Märkte, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wurden geschlossen.

Dazu zählten auch Museen, Bibliotheken, Kinos, Konzert- und Theaterhäuser, Sportzentren, Schwimmbäder und Skigebiete. Ebenso wurden Betriebe wie Coiffeursalons geschlossen.

Bereits vier Tage vor Ausrufung des Notstands hatteder Bundesrat am Freitag den Klassenunterricht in Schulhäusern ab Montag, 16. März, verboten und faktisch Heimunterricht angeordnet. Schulbehörden und Eltern blieb gerade mal ein Wochenende, um sich darauf vorzubereiten.

Größte Mobilmachung

Zur Unterstützung ziviler Behörden bot der Bundesrat auch die Armee auf. Es sei die größte Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte Verteidigungsministerin Viola Amherd. Die Armeeangehörigen wurden vor allem in der Pflege, Patientenüberwachung, bei Sanitätstransporten oder der Krankenhauslogistik eingesetzt. Zudem verschärfte der Bundesrat die Maßnahmen an den Grenzen. Nach Italien galt auch gegenüber Deutschland, Österreich und Frankreich ein Einreiseverbot. Der Transit- und der Warenverkehr blieben erlaubt.

Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset betonten, es handle sich um einen Prozess. Wenn nötig, würden weitere Maßnahmen verhängt.

Für die Wirtschaft stellte der Bundesrat zunächst zehn Milliarden Franken bereit und erhöhte sie im April auf 40 Milliarden. Die Maßnahmen wurden in seltener Einstimmigkeit von Parteien, Gewerkschaften und Berufsverbänden begrüßt.

Der Lockdown dauerte schließlich bis zum 26. April. Über Ostern wurde die Bevölkerung aufgerufen, trotz des schönen Wetters zu Hause zu bleiben. Erst ab dem 11. Mai durften Läden, Schulen und auch Museen, Bibliotheken, Restaurants und Fitnesscenter unter Schutzauflagen schrittweise wieder öffnen.

Mehr Erfahrung

Heute, ein Jahr später, haben Bevölkerung, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zwar mehr Erfahrung mit dem Coronavirus. Schutzmaßnahmen wie das Abstandhalten gelten jedoch weiterhin und das Maskentragen zählt zum Alltag. Täglich gibt es noch mehr als 1000 Neuansteckungen mit dem Virus.

Erst Anfang März konnten die Läden nach mehreren Wochen wieder öffnen. Und der Bundesrat will am kommenden Freitag über weitere Lockerungen wie die Wiederöffnung von Restaurants befinden, nachdem die Entscheidung vertagt werden musste (wir berichteten).