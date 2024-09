Kreis Lörrach: Umfassende Reform ist das Ziel

Die Folgen der Ausgabenpolitik bekommen niedergelassene Ärzte und Patienten gleichermaßen zu spüren. Letztere fragen sich, weshalb sie bei steigenden Beiträgen immer länger auf Arzttermine warten müssen.

Carlo Wolf: Theoretisch ist der Landkreis Lörrach mit einem rechnerischen Versorgungsgrad von mehr als 100 Prozent noch gut aufgestellt. In der Praxis stellen wir aber fest, dass es immer schwieriger ist, einen Facharzttermin zu erhalten. Die Gründe sind vielfältig, zum einen muss die zugrundeliegende Berechnungsgrundlage hinterfragt werden, zum anderen kommt es bei Patienten zu Wanderbewegungen – zum Beispiel im Bereich der Gynäkologie. Während im Nachbarlandkreis Waldshut der Versorgungsgrad bei 84 Prozent liegt, beträgt der Wert im Kreis Lörrach 115,8 Prozent. Zudem steigt die Zahl der Patienten, weshalb einem Arzt pro Patient immer weniger Zeit zur Verfügung steht. Erschwerend kommt hinzu, dass Notfallpraxen in Schopfheim und Bad Säckingen geschlossen wurden.

Wäre nicht eine Antwort auf diese Entwicklung in unserer Region, die medizinischen Leistungen in der Schweiz einzukaufen?

Martin Hummel: In der Notfallbehandlung ist es jetzt schon möglich, wir erstatten teilweise auch die deutschen Vertragssätze, wenn AOK-Versicherte in der Schweiz zum Arzt gehen. Doch nicht nur wegen der großen finanziellen Unterschiede ist das keine gute Lösung. Ein stärkeres Engagement in der Alpenrepublik hätte die Schwächung der medizinischen Versorgungsstrukturen im Landkreis Lörrach zur Folge, und das wollen wir vermeiden. Momentan geht es noch einigermaßen, aber beim Blick nach vorne zeigt sich ein großer Handlungsbedarf. Eine echte Chance sehen wir in Medizinischen Versorgungszentren.

Kritiker sagen, dass die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg die Berechnungsgrundlage für den Versorgungsgrad neu justieren muss.

Carlo Wolf: Das fordert auch die AOK. Die Zahlen sind schon einige Jahre alt und sollten auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls angepasst werden.

Die Wartezimmer sind voll, aber nicht jeder Arztbesuch ist notwendig.

Was mit einer teils nicht vorhandenen Gesundheitskompetenz der Menschen zu tun hat. Da sehen wir Luft nach oben. Mit Blick auf die Prävention und Gesundheitsbewusstsein haben wir als AOK eine gesellschaftliche Aufgabe.

Umso wichtiger ist der Hausarzt als Lotse im Gesundheitssystem. Er verweist Patienten an die richtige Stelle. Zukünftig soll die Telemedizin hierzu einen Beitrag leisten. Wie sieht der konkret aus?

Per Telemedizin können Daten und Befunde schnell übermittelt werden, sogar in Echtzeit, wie ein derzeit laufendes Pilotprojekt zeigt. Zugegeben, noch ist die Telemedizin nicht ausdifferenziert, aber es gibt viele gute Ansätze. Und: Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als bestehende Angebote ausbauen, neue Ideen zur sektorenübergreifenden Versorgung zu fördern und insbesondere Anreizsysteme wie das AOK-Haus- und Facharztprogramm zu stärken.

Anderes Thema: Derzeit sorgt die vom Bundeskabinett beschlossene Krankenhausreform für erhitzte Gemüter. So soll Geld der Versicherten in Infrastruktur statt in medizinische Leistung fließen. Wo sehen Sie Nachjustierungsbedarf?

Martin Hummel: Um die Kosten für die Reform zu stemmen, sollen die Kliniken ab 2025 auf einen Transformationsfonds von 50 Milliarden Euro zugreifen können, der zur Hälfte von der Gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden soll. Es kann aber nicht Aufgabe der Kassen sein, das zu schultern. Wir wollen die Beitragsgelder in die Versorgung stecken und nicht in einen Transformationsprozess, bei dem nicht so genau klar ist, wofür die Mittel eingesetzt werden. Hier entziehen sich Bund und Land ein Stück weit ihrer Gesamtverantwortung. Indes: Was die Kernaspekte, wie die Verbindung von ambulanter und stationärer Behandlung und den Abbau von Doppelstrukturen angeht, sind in der Reform viele gute Ansätze aufgeführt. Hier befinden wir uns grundsätzlich auf einem guten Weg – auch was die Zentralisierung der Krankenhauslandschaft angeht.

Stichwort Lörracher Zentralklinikum

Wir sind überzeugt davon, dass die Menschen von der Zentralisierung profitieren werden, weil dadurch eine noch höhere medizinische Qualität entstehen wird. Gemeinsam mit den Medizinischen Versorgungszentren in der Fläche entsteht hier etwas richtig Gutes.

Apropos Qualität: Werden wir uns auch in Zukunft noch den medizinischen Fortschritt leisten können?

Weltweit gesehen haben wir immer noch eines der besten Gesundheitssysteme. Und ich bin mir sicher, dass wir keine Verhältnisse wie in Großbritannien bekommen werden, wo zum Beispiel der Computer entscheidet, ob ein Senior eine Knieprothese erhält oder nicht. Allerdings muss es uns gelingen, die vorhandenen Ressourcen mehr zu bündeln, effizienter zu werden, Versorgungslücken wieder zu schließen und eine enge Verzahnung von ambulanter und stationärer Behandlung zu erreichen.

Am Geld liegt es also nicht?

Wir bezahlen jedes Jahr immer mehr Geld in das System. Letztlich muss der Mut da sein, im Rahmen einer Krankenhausreform die wichtigen Aufgaben anzugehen.

Ist die neue Krankenhausreform endlich der ersehnte große Wurf?

Ich würde es so sagen: Irgendwann bleibt uns nichts mehr anderes übrig, als eine umfassende Reform anzugehen. Die Frage lautet jetzt vielmehr, was am Ende des Tages rauskommt – nur ein Reförmchen oder ein Durchbruch. Immerhin: Der erklärte Wille ist zumindest erkennbar. Ob die Reform noch in der laufenden Legislaturperiode umgesetzt werden kann, ist fraglich.

Ein großes Zukunftsthema ist die Digitalisierung.

Die AOK hat sich schon vor geraumer Zeit auf den Weg gemacht, digitaler zu werden. Digitalisierung wirkt nach innen und nach außen – nach außen, was unter anderem Beratungsangebote für unsere Versicherten angeht. Neu kommt jetzt die elektronische Patientenakte. Die Bereitschaft, die EPA anzunehmen, ist sehr groß, nur wenige Versicherte entscheiden sich bewusst dagegen. Ganz ohne Überzeugungsarbeit geht es allerdings nicht, und es ist noch ein langer Weg. Intern haben wir viel unternommen, um unsere Mitarbeiter für die digitalen Beratungsangebote fit zu machen.

Abschließende Frage: Herr Hummel, Sie haben die Dringlichkeit weitreichender Reformen betont, was halten Sie eigentlich von der Teillegalisierung von Cannabis?

Weil es eine politische Entscheidung ist, will ich das Pro und Contra nicht weiter kommentieren. Nur so viel: Der Wille der Politik ist es, den Schwarzmarkt einzudämmen, die Weitergabe zu kontrollieren und den Jugendschutz zu stärken. Aus unserer Sicht ist es wichtig, ausreichend Präventionsangebote vorzuhalten und Heranwachsende besonders zu schützen. Ein junger Mensch muss wissen, wie schädlich Cannabis für seine Hirnentwicklung ist. Es darf jedenfalls nicht passieren, dass durch die Teillegalisierung zusätzliche Probleme entstehen.