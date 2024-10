Unbekannte sind in dem Zeitraum zwischen Freitag bis Sonntag in Rheinfelden, Weil am Rhein und Lörrach in Einfamilienhäuser eingedrungen. Am Freitag zwischen 19.15 bis 23.05 Uhr hebelten Unbekannte eine Terrassentür auf, um in Rheinfelden, im Ortsteil Eichsel, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Biefang“ zu gelangen. Mehrere Zimmer wurden von den Unbekannten betreten und nach Wertsachen durchsucht, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilte. In dem Zeitraum zwischen Freitag, 14.30 bis Sonntag, 18.00, hebelten Unbekannte eine Balkontür auf, um in Weil am Rhein in ein Einfamilienhaus in der Riehener Straße zu gelangen. Auch hier wurden von den Unbekannten mehrere Zimmer nach Wertsachen durchsucht. Ebenfalls zwischen Freitag, 13.50 bis Sonntag, 18.25 Uhr, drangen Unbekannte über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Lettenweg in Lörrach ein und durchsuchten das Haus. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 07621/1760 erreichbar. Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgern eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.