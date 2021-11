Kreis Lörrach Unbelehrbare gibt es immer wieder

Die Novelle hatte bereits im Vorfeld hohe Wellen geschlagen, berichtet Uwe Mühl, Südbadenbus-Betriebsleiter in Schopfheim, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das Telefon stand nicht mehr still, unsere Kunden wollten wissen, wann die Regel in Kraft tritt und ob wir jeden Fahrgast kontrollieren werden.“ Letzteres könne nur stichprobenhaft geschehen. Anders gehe das nicht, denn der Busfahrer müsse sich auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren, zeigt sich Mühl kritisch. „Mehr können wir ihnen auch nicht zumuten.“ Die Hauptlast trügen die SBG-Kontrolleure – zehn an der Zahl in ganz Südbaden. Und weiter: Das Ganze sei doch recht praxisfern, moniert der Betriebsleiter die Vorgabe an die Beförderer, die Umsetzung der 3G-Regel in Bus und Bahn zu prüfen.