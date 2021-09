Kreis Lörrach Ungeimpfte bleiben bald draußen

Mike Kiefer, Vorsitzender der Dehoga-Kreisstelle Lörrach, erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er bei 2G wieder mit weniger Kundschaft rechnen müsse. „Aber wie können wir die Pandemie anders in den Griff bekommen, ohne die Menschen zum Impfen zu bewegen?“, meint der Betreiber des Hotel Restaurants „Löwen“ in Zell.

2G sei ein probates Mittel. Und ein weitere Lockdown könne sich Deutschland nicht leisten, ergänzt Kiefer. Kiefer führt auch keine Tests in seinem Betrieb durch und seine Angestellten seien bereits alle geimpft. Und: Für Ungeimpfte gebe es derzeit immer noch den Außenbereich. Einer Verschärfung der Corona-Verordnung sieht er gelassen entgegen.

Beatrice Hilger, Inhaberin des Landgasthauses „Kurz“ in Todtnau, moniert den schwerfälligen Betrieb unter der aktuellen Corona-Verordnung. „Die Kontrollen der Gäste sind sehr zeitaufwändig“, kommentiert sie die Lage. In diesem Zusammenhang appelliert sie an die Ehrlichkeit ihrer Besucher. Oftmals werde die Gutgläubigkeit ausgenutzt. Dennoch prüfe der Betrieb seine Gäste akribisch auf einen Nachweis im Rahmen der 3G-Regel. „Ungeimpfte sollten ohne gültigen Test gar nicht erst in unser Restaurant kommen“, erklärt Hilger.

Akt der Bürokratie

Auch Susanna und Kai Oliver Spürgin vom Todtnauer Hotel und Gasthaus „Hirschen“ beanstanden den hohen Zeitaufwand, der mit der Überprüfung der Gäste einhergeht. Susanna Spürgin kritisiert die geplante Verschärfung.

„Alles ein Akt der Bürokratie, der Papierkram bleibt an uns hängen.“ Mit der Zeit würden auch die Besucher immer ungeduldiger werden. Man selbst müsse sich dann immer rechtfertigen. Das Problem: Die Menschen wüssten nicht mehr, welche Regeln wann wo nun gelten, weshalb man am Eingang ein großes Schild mit entsprechenden Informationen aufgestellt habe.

Marco Camerota erklärt, dass sich die Situation für das Gastgewerbe stark verändert habe. Die Gäste der „Alten Zunft“ in Weil am Rhein wirkten deutlich ungehaltener, berichtet Camerota. Der Besitzer merke die Veränderung auch am rückläufigen Umsatz. Gleichwohl stehe er einer Verschärfung gelassen gegenüber. Und: Von einem ungetestenen Geimpften gehe nun eine höhere Gefahr aus, als von Ungeimpften, die sich testen lasse, meint Camerota. Seine Lösung in der Pandemie lautet: Jeder Bürger sollte getestet werden.