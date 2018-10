Kreis Lörrach „Unsere Heimat und Herkunft“

Aus der Bezirkskellerei Markgräflerland (BKM) ist zu Monatsbeginn die „Markgräfler Winzer eG“ geworden. Mit dem neuen Namen verbunden sind mehrere Botschaften. Klar ist, dass Geschäftsführer Hagen Rüdlin die Modernisierung vorantreibt. Geblieben ist indes das soziale Engagement der Winzer: Einmal mehr stiftet die Genossenschaft ausgesuchte Weine als Essensbegleiter für die Benefizgala „Binzener Runde“ im Rahmen der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“.

Von Marco Fraune und Alexander Anlicker

Kreis Lörrach. Viel ist noch zu tun, bis der neue Name überall erscheint. An der Außenwand des Hauptsitzes in Efringen-Kirchen prangt bereits die Dame mit der Hörnerkappe samt neuer Genossenschaftsbezeichnung in weißer Farbgebung auf grauem Grund. Im Verkaufsraum lässt sich auf den Weinflaschenetiketten wenig vom neuen Namen erkennen. Drei Jahre werden für den gesamten Umfirmierungsprozess eingeplant, gerne darf es aber schneller gehen. Die neue Etikettierung taucht also sukzessive auf dem Markt auf.

Vor allem die Weinlinie „MRKGRFLR“ zeugt fein aufgereiht davon, dass in der 1952 gegründeten Genossenschaft ein frischer Wind durch die Hallen weht, der im modern ausgestatteten, aber schlichten Chef-Büro seinen Ursprung hat. Dass Hagen Rüdlin tief mit der Betriebswirtschaftslehre und dem aktuellen Marketing vertraut ist, wird bei einem Besuch unserer Zeitung am Hauptsitz deutlich. Seine abschließende Botschaft lautet: „Wir definieren unsere Position nicht dadurch, wie wir uns von anderen Marktbegleitern abgrenzen. Wir schauen auf uns als Genossenschaft. Wir bringen ehrliche und authentische Produkte auf den Markt.“

Die Markgräfler Lagen

Zum Wandel gehört der neue Name „Markgräfler Winzer eG“, der sich aus drei Teilen zusammensetzt – aus der Regionalität, der Arbeit und dem genossenschaftlichen Gedanken. „Das ist unsere Heimat und unsere Herkunft“, darf für Rüdlin das Markgräflerland an prominenter Positionierung nicht fehlen. Dabei wird eine geografische Klammer gebildet zwischen dem Grenzacher Hornfelsen als südlichstes Weinanbaugebiet Deutschlands bis zum Batzenberg nördlich von Bad Krozingen, Deutschlands größter, geschlossener Rebberg. Von einem „Riesenfundus an Markgräfler Lagen“ spricht der Geschäftsführer.

Die Winzer als Handwerker

Die hier arbeitenden Winzer stehen für Rüdlin für das Handwerk, wobei sie das Potenzial später schmeckbar machen. Der Umbenennung liegt zudem eine Marktforschung zugrunde sowie die Einbindung von Experten und das Abhalten von Workshops. „So ein Prozess muss reifen.“

Genossenschaft verbindet

Das „eG“ steht schließlich dafür, dass es sich um eine Genossenschaft handelt – „mit allem, was dranhängt“. Rüdlin: „So bunt die Gesellschaft ist, genauso ist unsere Winzerschaft zusammengesetzt.“ Verbindenes Element sei, guten Wein zu machen.

Neue Weinlinie kommt an

Die vor einem Jahr lancierte Weinlinie gefalle den Käufern zudem, bemerkt Rüdlin. „Signifikant“ gebe es hier Neukunden, also nicht nur Weinkäufer, die von bisherigen Produkten gewechselt sind.

Die Gäste der Benefizgala können sich in diesem Jahr mit dem Grauburgunder aus der Markgräfler-Linie anfreunden. Er ist einer der ausgesuchten Weine mit denen die Markgräfler Winzer die „Binzener Runde“ bereichern. Wo wir wieder beim sozialen Engagement der Markgräfler Winzer wären, die seit Jahrzehnten nicht nur die „Binzener Runde“ im Rahmen der Weihnachtsaktion sondern auch die Riesentombola mit attraktiven Weinpaketen unterstützt.

Die Genossenschaft „Markgräfler Winzer“, ehemals Bezirkskellerei Markgräflerland, wurde am 28. Januar 1952 unter dem Namen „Obere Markgrafschaft“ gegründet. Die Anfangskapazität betrug damals 1,2 Millionen Liter. Trauben von 115 Hektar Rebfläche galt es zu vermarkten.

Mittlerweile reicht das Einzugsgebiet vom Grenzacher Horn bis zum Batzenberg. Durch die Eröffnung des Wyhuus am Rhy in Basel, durch Fusionen mit den Winzergenossenschaften Ballrechten-Dottingen, Bad Krozingen und den Weinkellern Kirchhofen und Ehrenstetten sowie der Kooperation mit der WG Ebringen ist die Genossenschaft mit rund 940 Hektar Rebfläche zum größten Erzeugerbetrieb im Markgräflerland gewachsen.