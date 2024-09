Kreis Lörrach: Unternehmen sind zurückhaltend bei Einstellungen

„Der Beginn der Ausbildung im September und die Einstellungen nach den Betriebsferien wirkten sich positiv auf die Arbeitslosigkeit aus. Nahezu alle Personengruppen profitierten von der Herbstbelebung, vor allem junge Menschen nahmen nach Abschluss einer Berufsausbildung oder der Schule eine Beschäftigung auf. In diesem Jahr fällt der Rückgang allerdings schwächer aus als in den Jahren davor. Sicherlich auch ein Zeichen der gedämpften, wirtschaftlichen Entwicklung und der nachlassenden Einstellungsbereitschaft. Dennoch werden weiterhin Fachkräfte händeringend gesucht“, erklärt Jenniefer Schmucker, Vorsitzende der der Agentur für Arbeit Lörrach. „Wir müssen alle Potenziale nutzen, die uns zur Verfügung stehen. Jeder zweite Arbeitslose verfügt über keinen Berufsabschluss, bei den Beschäftigten ist es jeder Sechste“, zeigt Schmucker auf und weist auf die Wichtigkeit einer Ausbildung hin. „Eine duale Berufsausbildung ist der erste Schritt in die Arbeitswelt. Auch nach dem Ausbildungsbeginn zum 1. September gibt es noch Jugendliche, die keinen passenden Ausbildungsplatz gefunden haben. An sie richtet sich mein Appell: Kommt zu uns, lasst euch beraten. Es gibt noch viele spannende Ausbildungsstellen in nahezu allen Branchen. Da ist für jeden etwas dabei.“

Kurzentschlossene können telefonisch über die kostenfreie Servicenummer 0800/455 55 00 einen Beratungstermin mit der Berufsberatung vereinbaren.