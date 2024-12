Kreis Lörrach: Unternehmer fürchten mehr Bürokratie

Komplexes Thema

Um ein komplexes Thema handelt es sich auch bei „klimafreundlichen Investitionen in die freie Wirtschaft“, über das Michael Heim von der Energieagentur Südwest referierte. Aus dem Dschungel der vielfältigen Fördermöglichkeiten konnte er an diesem Abend nur ein paar Beispiel nennen. Am Anfang steht jeweils eine Überprüfung des Ist-Zustands. Bei seinen Besuchen in Unternehmen ist Heim jedoch auf ein Problem gestoßen: Viele Betriebe hätten keinen Nachfolger, das Ende sei absehbar und die Motivation für große Investitionen daher gering. Allen anderen empfahl Heim den Beitritt in Netzwerke. Denn dort würden im Austausch neue Ideen entstehen. Regionale Zusammenschlüsse mit Partnern, die man persönlich kennt, hielt der Energieberater für einen guten Ansatz.

Ersparnis motiviert

Eine Umfrage unter den Mitgliedern des Klimaschutz-Bündnisses ergab, dass für viele die Kostenersparnis durch ökologische Maßnahmen eine große Motivation ist, unmittelbar gefolgt vom Wunsch, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

Aber auch gesetzliche Vorgaben spielen bei Investitionen eine Rolle. Am meisten investiert wird der Umfrage zufolge in Energieeffizienzmaßnahmen und erneuerbare Energien. Vom Handeln abgehalten würden die Unternehmen vor allem durch fehlende Ressourcen und die hohe Anfangsinvestition, aber auch durch unklare gesetzliche Rahmenbedingungen. Viele wünschten sich finanzielle Anreize. Eine eher untergeordnete Rolle spielten bei der Umfrage die Themen Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und Lieferketten. Ersteres soll deshalb beim nächsten Treffen als Thema aufgegriffen werden, kündigte der Erste Landesbeamte Ulrich Hoehler an.