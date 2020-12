Kreis Lörrach Unterstützung für wertvolle Arbeit

Insgesamt 27 Institutionen freuen sich in diesem Jahr über die Unterstützung in Höhe von knapp 124 000 Euro durch die Hilfsaktion. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde auf die Scheckübergabe im üblichen Rahmen verzichtet. Stellvertretend für alle Institutionen übergab Guido Neidinger, Vorsitzender des Vereins „Leser helfen ...“ und Chefredakteur des Verlagshauses Jaumann, den größten Spendenscheck in Höhe von 15 000 Euro an Dr. Clemens Keutler, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Lörracher Elisabethen-Krankenhaus. 20 Kinder und 20 Jugendliche werden hier stationär versorgt. „Wir sind froh, Unterstützung zu bekommen“, sagt Keutler. Anders als die Gerätemedizin falle die Psychiatrie bei der Krankenhausfinanzierung hinten runter, berichtet er. Gut ausgestattete Therapieräume, etwa für die Musik- oder die Arbeitstherapie, Bewegungsmöglichkeiten drinnen und draußen, wie Go-Karts und Fahrräder, seien für ihn so wichtig, wie für die Kollegen ein Röntgengerät erklärt er. Für die Erlebnis- und Sportpädagogik sollen GPS-Geräte angeschafft werden, um mittels Geocaching, einer Art satellitengestützter Schatzsuche, Kinder und Jugendliche zum Wandern in der Natur zu motivieren. Nicht zuletzt auf den Stationen gibt es zusätzlichen Bedarf: Tablets zum Ausleihen, damit die Kinder mit ihren Eltern per Video kommunizieren können. Im Zuge der Corona-Pandemie hat Keutler eine Zunahme von introvertierten Störungungen beobachtet. Gerade auch Kinder und Jugendliche seien von Ängsten und Rückzugsgedanken betroffen, erklärt er. Auch die räumliche Situation sei angespannt, insbesondere da es auch mit Corona infizierte Jugendliche auf der Station gebe.