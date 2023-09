Kreis Lörrach Unverpackt-Läden kämpfen um mehr Kunden

Sarah Habeck aus Weil spürt zugleich, dass die Kunden nach dem Ende der Pandemie wieder zu ihrem schnelllebigen Alltag zurückgekehrt sind. „Nur sehr wenige Kunden nehmen sich weiterhin die Zeit, unverpackt einzukaufen.“ Hinzu kämen deutlich gestiegene Preise und Lieferschwierigkeiten, welche die unverpackt-Branche kriseln lassen. „In unserem konkreten Fall hat die Baustelle direkt vor der Tür, verbunden mit einer kompletten Straßensperrung und fehlenden Parkplätzen den Rest gegeben.“ Doch auch Basel kämpfe mit sinkenden Umsatzzahlen im Unverpackt-Laden. „Wir hoffen, dass die Läden in der Region weiter bestehen bleiben, dass unsere Kunden nach Lörrach und Schopfheim gehen, um weiterhin ambitioniert zu sein – in Sachen Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft.“

Lörracher mit Optimismus

Warum haben 20 Prozent der neu gegründeten Unverpackt-Läden bundesweit schließen müssen und in Lörrach das „Schüttwerk“ nicht? Diese Frage unserer Zeitung im Gespräch vor Ort beantworten schnell Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung und Oberbürgermeister Jörg Lutz. Es liege an dem enormen Engagement der Inhaberinnen, Evelyne Liebert und Alexandra Thiel. „Es hängt an den Unternehmern, ob Startups funktionieren“, sagt Lutz. Das Schüttwerk-Duo hört dies gerne, wird deutlich.

Bescheiden verweisen sie selbst auf die Produkte mit Geschichten, die sie erzählen können – wo was unter welchen Bedingungen produziert wurde. Gemeinsam mit den umliegenden Start-up-Geschäften zwischen Senigallia-Platz und Bonifatiuskirche wollen sie zugleich das „SeBo-Viertel“ vermarkten, in dem Nachhaltigkeit insgesamt eine große Rolle spiele.

Angesichts der großen Menge an schon vermiedenem Müll und auch reichlich verkaufter Ware zeigen sich Thiel und Liebert auch optimistisch für die Zukunft, was in Weil nicht mehr der Fall ist – und in Schopfheim wieder der Fall werden soll.