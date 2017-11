Kreis Lörrach Unwetter: Baum fällt auf fahrendes Auto

Kreis Lörrach. Eine Unwetterfront ist am Sonntag ab 11.30 Uhr von Westen her in den Bereich Hochrhein, Oberrhein und Schwarzwald gezogen. Hierbei kam es zu Starkregenereignissen insbesondere an den Westrändern der Berge, zu starken Windböen und vereinzelten Blitzschlägen, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Im Landkreis Lörrach auf der L123 zwischen Utzenfeld und Wieden kam es zu mehreren überfluteten Bereichen auf der Fahrbahn und einem kleinen Erdrutsch. Die Verkehrsbehinderungen und Gefahrenstellen konnten jedoch schon innerhalb weniger Stunden beseitigt werden.

Ebenfalls im heimischen Kreis – auf einer Nebenstraße, die von Schliengen südlich in Richtung Hertingen parallel westlich zur Bundesstraße B 3 verläuft – warfen starke Windböen schlagartig mehrere Bäume auf die Straße. Einem zu dieser Zeit passierenden Verkehrsteilnehmer fiel einer der Bäume auf den Wagen.

Der Fahrer wurde schwer verletzt, konnte aber noch selbstständig Rettungskräfte verständigen. Er wurde vor Ort durch Notarzt und Rettungsdienst erstversorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie bis gestern Morgen gesperrt blieb.