Kreis Lörrach Urbock darf auf Holzfässern reifen

Kreis Lörrach (anl). „Die Weihnachtsaktion der Oberbadischen ist eine tolle Idee, bei der man weiß, dass das Geld auch da ankommt, wo es gebraucht wird“, sagt Walter.

Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und tritt regelmäßig als Sponsor von Sport- und Kulturveranstaltungen auf, sei es beim Kieswerk-Open-Air in Weil am Rhein oder dem Sommersound-Festival in Schopfheim sowie bei Events von Sportvereinen. In Lörrach ist die Privatbrauerei sogar Namensgeber der „Lasser Gugge Explosion“ auf dem Marktplatz. In diesem Jahr sind jedoch fast alle Veranstaltungen coronabedingt ins Wasser gefallen, bedauert Walter.