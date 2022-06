Kreis Lörrach Urgesteine neben spritziger Jugend

Regio. Blues ist so vielschichtig wie das Leben. Und die Musikrichtung umfasst deutlich mehr Facetten, als mancher glaubt. Diese Erfahrung machen seit fünf Jahren immer wieder die Besucher des Dreylandbluesfestivals, das in Schopfheim, Wehr und Bad Säckingen an jeweils einem Abend zwei Bands präsentiert. Die sechste Auflage findet vom 18. bis 20. August statt. Veranstalter ist der leidenschaftlich für den Blues engagierte Verein Exbluesive. Die Preise bleiben mit 23 Euro pro Karte im Vorverkauf publikumsfreundlich. Jetzt wurde das Programm vorgestellt.

Die bisherigen Festivals folgten einem Themenstrang. Sie standen für die Entwicklung des Blues in den USA: entstanden in den Südstaaten aus der traditionellen Musik Afrikas über die Wanderbewegungen nach Chicago und Detroit bis hin zum Blues-Rock mit einer Hommage an Jimi Hendrix. Diesen Sommer soll es vor allem die Mischung machen: Gestandene Bluesgrößen treten neben aufstrebenden jungen Musikern, die auch Traditionelles frech, spritzig und ganz neu interpretieren. Urgesteine spielen neben Newcomern, so formuliert es Manfred Bockey, der das Programm vorstellt. Nach dem letztjährigen Erfolg gibt es wieder einen Schopfheimer Abend mit geballter Frauenpower. Generell gelte, dass alle Künstler des Festivals etwas Besonderes seien und nicht in den „normalen“ Clubkonzerten auftreten würden. Einige fliegen extra ein und geben beim Bluesfestival ihr einziges Konzert in ganz Deutschland. „Blues ist generationsübergreifend, neue, junge Leute bringen frische Impulse“, sagt Bockey.