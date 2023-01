Kreis Lörrach Urkomische Szenen und treffende Verse

Urkomisch waren beispielsweise Szenen, in denen ein Navi gendergerecht im Seniorenmodus durch den Verkehr führte, oder in der zwei Polizeibeamte Selbstverteidigung mit einem Kochlöffel vermittelten. Aber auch der Lehrermangel, der durch Quereinsteiger behoben werden soll, die verkehrliche Situation in der Stadt und selbstredend die aktuellen Politiker wurden auf die Schippe genommen.