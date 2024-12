Kreis Lörrach: Urs Schreiner tritt für „Volt“ in Lörrach an

Die Wahl markiere einen weiteren Schritt, europäische Perspektiven und die Vision eines vereinten Europas in die Bundespolitik zu tragen, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Schreiner ist in Lörrach geboren und dort sowie in Schopfheim aufgewachsen, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Der 24-jährige arbeitet in der Warenabfertigung am Autobahnzollamt Weil und ist derzeit Lead des lokalen TriRegio-Teams, das Lörrach, Basel und St. Louis umfasst. Der Rechtspopulismus mache ihm Sorgen: „Es kann nicht sein, dass die Untätigkeit der großen Parteien bei den Problemen unserer Zeit dazu führt, dass eine faschistische Partei mit populistischen Parolen als Alternative wahrgenommen wird. Da braucht es pragmatische, evidenzbasierte Lösungsansätze, die diese Probleme tatsächlich und menschenwürdig angehen”, lässt sich Schreiner zitieren.