Kreis Lörrach: Verdi bestreikt die SWEG für einen weiteren Tag

Streik verlängert

Nun wurde bekannt, dass der Streik weitergehen soll. Die Beschäftigten bei der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) sind ganztags zum Warnstreik aufgerufen, teilt die SWEG mit. Deshalb kommt es nicht nur am Mittwoch, 6. November, sondern auch am Donnerstag, 7. November, in weiten Teilen des Verkehrsgebiets der SWEG zu Fahrtausfällen und Verspätungen im Bus- und Bahnverkehr. Auch der Schulbusverkehr wird an beiden Tagen voraussichtlich ausfallen. Nach wie vor will die SWEG laut Mitteilung auf ihrer Webseite „alles unternehmen, um die Auswirkungen des Streiks für ihre Fahrgäste so gering wie möglich zu halten“. Sie teilt aber auch mit, dass im Streikzeitraum an manchen Standorten die Verkehre vollständig eingestellt bleiben müssen.

Keine Ersatzbeförderung

So werden bei der SWEG in Weil am Rhein Bus und Werkstatt bestreikt. Eine Ersatzbeförderung ist nicht möglich. Auskünfte erteilt die SWEG unter Tel. 07821/ 9960770. Hintergrund des Tarifkonflikts ist der seit Ende September abgelaufene Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV). Darüber befindet sich Verdi in Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen.