Kreis Lörrach: Verdi streikt: Busse und Bahnen der SWEG fallen aus

Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV). Darüber befindet sich Verdi derzeit in Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen (AGVDE). Mit dem Warnstreik reagiert die Gewerkschaft auf das „völlig unzureichende“ Angebot der Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde am 7. Oktober, teilt die Gewerkschaft auf ihrer Webseite mit. Verdi fordert 350 Euro mehr pro Monat ab Oktober bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine Inflationsprämie in Höhe der noch möglichen 1300 Euro. Hier seien nur 600 Euro angeboten worden. .„Mit dem bisherigen Kurs der Arbeitgeber sind selbst bei deutlich sinkender Inflation weitere Reallohnverluste vorprogrammiert. So lässt sich die Fachkräftelücke insbesondere im Fahrdienst nicht schließen. Mit den Warnstreiks in dieser Woche wollen wir die Arbeitgeber zurück in die Spur bringen, um den regionalen Nahverkehr nachhaltig zu stärken“, wird Hanna Binder, stellvertretende ver.di Landesbezirksleiterin zitiert. Die Verhandlungen werden am 11. November fortgesetzt.