Kreis Lörrach Verkehrserzieher haben viel zu tun

Die Mitglieder der Kreisverkehrswacht haben am Dienstagabend im Rahmen ihrer 62. Mitgliederversammlung auf ein arbeitsreiches Jahr 2017 geblickt. Zudem wurde Wolfgang Ehrl, Polizeihauptkommissar a.D., für seinen jahrzehntelangen Einsatz in der Jugendverkehrsschule geehrt.

Von Michael Werndorff

Kreis Lörrach. Die Tätigkeit der Verkehrssicherheitsarbeit ändere sich nicht gravierend, stellte Vorsitzender Siegfried Kukuk fest und berichtete von den zurückliegenden Aufgaben. Geleistet wurden insgesamt 700 Stunden ehrenamtlicher Arbeit.

Rückblick

So lagen die Schwerpunkte der Verkehrssicherheitsarbeit des Vereins auf der Verkehrserziehung, auf Informationsveranstaltungen, der Arbeit an Kindergärten und Schulen sowie auf dem Thema Senioren als Fußgänger und Fahrzeugführer. Bei letztem Aspekt sei das Interesse nicht sehr stark gewesen, indes stelle sich nicht selten die Frage nach der Fahr- und Verkehrstüchtigkeit von älteren Mitbürgern, merkte Kukuk kritisch an. Sehr aktiv war die Kreisverkehrswacht auch im Rahmen von Aktionen zum Schulbeginn: Es wurden 20 Spannbänder „Tempo runter bitte, Schule hat begonnen“ beschafft sowie 50 Plakate in der Stadt Lörrach und umliegenden Gemeinden angebracht. Mit der Übernahme des jahrzehntelangen Sponsors Opel durch einen französischen Konzern fehlt nun aber ein Gönner. „Es wird schwierig, einen neuen Sponsor zu finden“, bedauerte der Vorsitzende.

Die Leitung des Schulzentrums Steinen hat in Zusammenarbeit mit Polizeihauptmeister Thomas Oesterlin 13 neue Schülerlotsen ausgebildet, für deren Ausstattung die Verkehrswacht sorgt. Diese ermöglicht auch die Teilnahme am Schülerlotsenwettbewerb.

In Sachen Verkehrserziehung gelte den Polizeibeamten der Verkehrs- und Kriminalprävention Dank für ihre unermüdliche Arbeit, betonte Kukuk. In diesem Zusammenhang moniert er die Kürzung der Ausbildungszeit auf Landesebene: „Ein unverzichtbarer Teil der Verkehrssicherheitsarbeit, deren Stellenwert oftmals nicht genug geschätzt wird, ist die Radfahrausbildung der Schüler der vierten Klassen.“ Die gerade im Landkreis Lörrach bewährten Straßentermine werden nach neuer Verwaltungsvorschrift aber nicht mehr durchgeführt, die praktische Ausbildung erfolgt nunmehr ausschließlich in der stationären Jugendverkehrsschule. „Eigentlich müssten wir viel mehr beschulen“, monierte Oesterlin.

Ausblick

Das Hauptanliegen ist nach wie vor die Unterstützung der Jugendverkehrsschule und der dort tätigen Polizeibeamten. Das Seniorenprogramm „sicher fit unterwegs“ ist nach wie vor im Angebot. Termine können vereinbart werden. Vorgesehen ist auch die Teilnahme an einem Sicherheitstag am 16. Juni bei der Firma Mondelez. Und dann steht noch am 19. Juli der diesjährige Schülerlotsenwettbewerb an.

Finanzen

Schatzmeisterin Christiane Brill informierte über finanzielle Einbußen bei der Zuweisung von Geldbußen durch die Justizbehörden. Die Vereinskasse musste durch den Zugriff auf Rücklagen ausgeglichen werden.

Wahlen

Im Rahmen der Versammlung standen auch die Wahl des Kassenprüfers und Beisitzers auf der Agenda: Vorsitzender Siegfried Kukuk, Stellvertreter Roland Zschaber, Schatzmeisterin Christiane Brill, Beisitzer Rudi Schulz, Wolfgang Ehr und Thomas Oesterlin, Kassenprüfer Steffen Hänel und Ulrich Gramer.

Ehrungen

Geehrt wurde der langjährige Verkehrserzieher Wolfgang Ehrl (siehe Meldungsspalte).