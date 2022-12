Kreis Lörrach Verlässlicher Partner der Region

Kreis Lörrach. Seit mittlerweile 22 Jahren verzichtet badenova in der Vorweihnachtszeit auf kostspielige Weihnachtsgeschenke an Kunden. Stattdessen stellt badenova das eingesparte Geld karitativen und ehrenamtlichen Einrichtungen zur Verfügung. Mit diesen jährlichen Weihnachtsspenden leistet badenova seit mehr als zwei Jahrzehnten einen verlässlichen Beitrag, um Bedürftigen in der Region zu helfen. Inzwischen sind auf diese Weise rund 374 000 Euro an soziale und karitative Einrichtungen geflossen. In diesem Jahr gehen 20 000 Euro schwerpunktmäßig an Organisationen und Vereine im gesamten Gebiet zwischen Hochrhein und Nordschwarzwald, die sich für die Ukraine-Hilfe engagieren oder sich für Menschen einsetzen, die besonders von der Energiekrise betroffen sind.

Hilfe für Kinder- und Jugendeinrichtungen