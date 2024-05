Dieser rückt auch die Rolle der Kassenärztlichen Versorgung Baden-Württemberg (KVBW) in den Fokus. Diese ist der Meinung, dass die bestehende Notfallversorgung ausreiche und die Bevölkerung sich an eine schlechte Versorgung gewöhnen müsse, was im Gremium für reichlich Kritik sorgte. Bereits jetzt arbeiteten die Notaufnahmen und vor allem die Zentrale Notaufnahme in Lörrach am Anschlag. In der Vergangenheit musste sich die Notaufnahme Lörrach wegen eines zu großen Andrangs für den Rettungsdienst abmelden. Auch die Rettungsdienste beklagten zunehmend die Beanspruchung ihres Diensts für Fälle, die eigentlich durch den Fahrdienst der KV-Bereitschaft abgedeckt werden müssten, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben von Landrätin Marion Dammann, Klaus Eberhardt und dem Schopfheimer Bürgermeister Dirk Harscher an die KV. Und weiter: „Wir befürchten, dass sich diese Situation, insbesondere durch die aktuellen Einschränkungen im KV-Bereitschaftsdienst, weiter zuspitzen wird“, erklärten die Verfasser Anfang November.