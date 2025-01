Kreis Lörrach: Vertrauensvoll nach vorn blicken

„Es ist, wie es ist“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführerin Katrin Klodt-Bußmann in ihrer Begrüßungsansprache und setzte damit unbewusst das Motto des Neujahrsempfangs der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee in der Stadthalle Schopfheim. Alles fügte sich in diese Aussage: die schrumpfende Wirtschaft in Deutschland ebenso wie die Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump, die ebenso am Montag stattfand. Da passte es natürlich perfekt, dass mit Tobias Endler ein Amerika-Experte und TV-Analyst die Festrede hielt. Klodt-Bußmann hätte diesen Ausspruch in letzter Zeit oft gehört, wie sie erklärte. Meist am Ende eines Gesprächs, wenn deutlich wurde, dass ohnehin nichts zu ändern sei. Häufig habe eine Prise Resignation mitgeschwungen. Sie aber habe sich gefragt, wie es denn nun ist.