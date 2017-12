Kreis Lörrach Viele Freiwillige unterstützen Hilfsaktion

Viele freiwillige Helfer und eine Vielzahl von Aktivitäten trugen auch in diesem Jahr dazu bei, dass der Spendentopf der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenen Menschen“ unserer Zeitung wieder gut gefüllt ist.

Von Uta Schroeder und Alexander Anlicker

Kreis Lörrach. Der Verein „Leser helfen Not leidenden Menschen“ und das Verlagshaus Jaumann bedanken sich bei den vielen Untestützern der Hilfsaktion. Weihnachtsmarkt Lörrach: Der Stand der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ war in diesem Jahr mit vielen freiwilligen Spendensammlern besetzt (siehe Kasten unten). In der Weihnachtsmarkthütte haben sich folgende ehrenamtliche Helfer um die Bewirtung der Besucher gekümmert: Anne, Kristina und Klaus Boos, Christa Jaumann, Uschi Moos, Renate Pflugmann, Yvonne Fröhle, Claudia Frommherz, Silke Baum, Günter und Lieselotte Schepperle, Annie Kuppinger, Claudia Himmelsbach, Marianne Grieshaber, Karin Glattacker, Bärbel Jung, Margrit Kirsch, Uli Glunk, Bärbel Leisinger, Klaus Zoller. Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, Sparkasse Markgräflerlland, und Volksbank Dreiländereck: Überweisungvordrucke im Wert von jeweils 1400 Euro. Service rund ums Fest – Firma Komposch veranstaltete in diesem Jahr zum ersten Mal den „Genuss im Advent“, der auf große Resonanz stieß: 2238,00 Euro. Rudi Kuppinger, Maulburg: Er alleine hat für die Spendenkasse 1522 Euro gesammelt. Lichterfest Schopfheim: Der Stand der Aktion „Leser helfen“, der von den Mitarbeitern der Geschäfsstelle und Redaktion des Markgräfler Tagblatts besetzt war, brachte 627,50 Euro. Freie Wähler Frauen, Lörrach: Der Kuchenverkauf der Freie Wähler Frauen um Waltraud Kilian brachte 700 Euro in die Spendenkasse. Anwaltsverein Lörrach: 500 Euro. Lions-Club Lörrach: 500 Euro.. Hellbergschule Brombach: Kuchenverkauf 413,52. Auszubildende des Amtsgerichts: Adventsbasar im Innenhof des Amtsgericht 290,70. Theater MiniMix: 300 Euro. SKM Schopfheim: 100 Euro. Frauenverein Schallbach: 100 Euro. „Die Herbstzeitlosen“, Weil am Rhein: 100 Euro. Bäckerei Paul, Lörrach: 150 Euro für Gebäck auf dem Weihnachstsmarkt. eventtrend, Björn Walden, Eimeldingen hat uns bei der Ausrichtung des Weihnachtsmarkts und der Zirkusgala „Salto Sociale“ unterstützt. Fressnapf, Binzen: stellte kostenlos ein Aquarium für die Tombolaziehung bereit.

Viele freiwillige Helferinnen und Helfer stellten sich in diesem Jahr erneut in den Dienst der Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann ( Die Oberbadische, Markgräfler Tagblatt, Weiler Zeitung): Marion Dammann (Landrätin und Schirmherrin der Weihnachtsaktion), Jörg Lutz (Oberbürgermeister der Stadt Lörrach), Armin Schuster (Bundestagsabgeordneter), Christoph Hoffmann (Bundestagsabgeordneter), Rainer Stickelberger (Landtagsabgeordneter), Klaus Jost (Vorstandsmitglied der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden) zusammen mit Inge Sutterer (Personalratsvorsitzende der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden), Günter Schlecht und Horst Simon (Ortsvorsteher), Wolfgang Grethler (Leiter des Polizeireviers Lörrach), Ulrich Lusche (Gemeinderat), Rudi Kuppinger, Elke Sigmund, Doris Jaenisch, Heike Röckel, Stephan Heinz, Hannelore Roßkopf, Roland Heller, Andreas Glattacker, Guido Neidinger, Karl-Heinz Ruser, Klaus Breitenfeld, Hans-Peter Hüttlin, Christiane Guldenschuh, Anita Indri-Werner, Manne Müller, Anglika Kiefer, Ulrike und Wolfgang Krämer, Brigitte und Hans-Peter Pichlhöfer, Gabriele Schupp, Dagmar Fük-Baumann, Renate Waßmer, Michaela Thöne, Katja Mattl, (alle drei Kinderschutzbund Lörrach); Petra Baumgärtel, Klaudia Schäfer-Kempf, Roland Meier, Ute Faber, Jörg Breiholz, Christina Hopfner, Lore Barnet, Reni Lacher (alle Diakonisches Werk, Lörrach), Sonja Sarmann, Edeltraud Hugel, Simone Wansor, F. Behringer, Ruth Götzmann, Gudrun Schemel (alle Caritas-Verband für den Landkreis Lörrach), Erika Brogle, Alfred Kirchner, Jutta Brogle-Ortlieb, Rolf Hecke, Uschi Kettner.