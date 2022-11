Kreis Lörrach Viele Jugendliche konsumieren viel und riskant

Der Workshop fand in Georgiens Hauptstadt Tiflis statt, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung schreiben. Das Projekt kam durch eine Kooperation mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) / Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg (ZIS) sowie der Global Initiative on Psychiatry Tbilisi (GIP) zustande und wurde durch EU-Mittel kofinanziert.

Die Villa Schöpflin macht sich seit 20 Jahren für die Suchtprävention bei Kindern und Jugendlichen stark. Von Lörrach aus verbreitet sie ihr Präventionsangebot in ganz Deutschland. Das von ihr entwickelte Alkoholpräventionsprogramm „Halt – Hart am Limit“ wird mittlerweile an mehr als 160 Standorten in ganz Deutschland umgesetzt.