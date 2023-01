Kreis Lörrach Viele Parteimitglieder ziehen sich zurück

Der wichtigste Punkt der Tagesordnung an diesem Abend war die Zusammenlegung der beiden Ortsverbände Schopfheim und Oberes Wiesental, betonte der Kreisvorstand. Die Bereitschaft, sich politisch in der Kommune zu beteiligen, sei zurückgegangen, berichtete der letzte Vorsitzende des OV Oberes Wiesental, Hartmut Schwäbl. Die Veränderungen in der Gesellschaft und in den Familienstrukturen sowie die vielen aktuellen Krisen führten dazu, dass viele Mitglieder keine aktive Teilhabe mehr leisten können.