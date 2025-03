Kreis Lörrach: Vieles ist noch nicht ausgereift

Marihuana und Haschisch dürfen nun konsumiert werden – mit Einschränkungen auch im öffentlichen Raum. Das ist vor allem olfaktorisch wahrnehmbar. Der typische süßliche Geruch, den man bisher vor allem aus Großstädten kannte, liegt nun auch in deutschen Mittelstädten wie Lörrach immer häufiger in der Luft.

Bis zu zehn Gramm legal

Welche anderen Veränderungen hat die Teillegalisierung in unserer Grenzregion mit sich gebracht? Immerhin geht das neue Gesetz über das hinaus, was in den beiden Nachbarländern erlaubt ist. So ist in der Schweiz zwar der Besitz von bis zu zehn Gramm für den Eigengebrauch legal, obwohl der Konsum nach wie vor als Ordnungswidrigkeit gilt, während Frankreich sowohl den Besitz als auch den Konsum und den privaten Anbau von Cannabis verbietet. Hat dieses Ungleichgewicht das Gefüge im Dreiländereck verändert? Wird also beispielsweise mehr Cannabis geschmuggelt? Fest steht: Jeder Grenzübertritt mit der Substanz – egal, in welche Richtung und unabhängig von der Menge – ist nach wie vor illegal. Tabea Rüdin, Mediensprecherin für die Deutschschweiz beim eidgenössischen Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) hat seit der Einführung des neuen Cannabis-Gesetzes in Deutschland keine Veränderungen festgestellt, wie sie auf Nachfrage berichtet. Auf deutscher Seite fehlen derzeit noch die erforderlichen Vergleichszahlen aus dem Jahr 2024, um eine verlässliche Aussage treffen zu können, wie Pressesprecherin Antje Bendel vom Hauptzollamt Lörrach zum Thema Cannabisschmuggel mitteilt. Zum jetzigen Zeitpunkt sei kein Trend in die eine oder andere Richtung zu erkennen, sagt sie. Im Jahr 2023 lag die Aufgriffsmenge an Marihuana bei rund 410 Kilogramm, im Jahr 2022 waren es 375 Kilogramm und im Jahr 2021 sogar 1246 Kilogramm.