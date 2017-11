Kreis Lörrach „Vielfalt ist eine Bereicherung“

Kreis Lörrach. Insgesamt 405 Menschen aus 63 Ländern haben mit ihrer Einbürgerungsurkunde zwischen September 2016 und August 2017 ihre neue Heimat im Landkreis Lörrach gefunden. Der größte Teil der Neubürger kommt aus der Türkei (60 Personen), dem Kosovo (57), Italien (28), Rumänien (27), dem Vereinigten Königreich (18) und Polen (13), wie das Landratsamt jetzt anlässlich der Einbürgerungsfeier mitteilte. Zwei Menschen waren staatenlos.

Nach der Eröffnungsrede durch die Landrätin, in der sie von einer vielfältigen Gesellschaft, Rechten und Pflichten sowie von Fordern und Fördern sprach, begrüßten Landtagsabgeordneter Josha Frey sowie Oberbürgermeister Jörg Lutz im Namen aller Bürgermeister die neuen Staatsbürger. Auch diese kamen selbst zu Wort.

So interviewte Dammann fünf Neubürger, die ursprünglich aus der Slowakischen Republik, Rumänien, Litauen, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika stammen. Was waren Gründe für die Einbürgerung? Welche Verbindung besteht noch zum Heimatland? Was gefällt am Landkreis Lörrach besonders gut? Jede Person brachte ihre ganz eigene Geschichte mit. „Die Vielfalt der Kulturen ist eine Bereicherung“, betonte Dammann und schloss mit dem Aufruf, sich als gleichberechtigtes Mitglied der Gesellschaft politisch und gesellschaftlich einzubringen. Zur Einbürgerungsfeier kamen neben neuen Staatsbürgern auch Vertreter aus Kommunen, Land und Bund, Kreistag und Regierungspräsidium.