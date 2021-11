Kreis Lörrach Vier Übernachtungen in „Ochsen-Suite“ zu gewinnen

Obwohl es die Gastronomie in der Corona-Krise hart trifft und der beliebte Advent-Event im „Ochsen“ in Binzen ausfallen muss, bleibt Jörg Brugger der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung treu. Als attraktiven Preis für die Spendentombola der HIlfsaktion stellt Brugger wieder vier Übernachtungen in der „Ochsen-Suite“ plus Vier-Gang-Menü inklusive Getränke für jeweils zwei Personen im Gesamtwert von 1400 Euro zur Verfügung. Der erste Gewinner wird bei der fünften Zwischenziehung am Mittwoch, 9. Dezember, ermittelt. Die übrigen drei Gutscheine werden bei der Hauptziehung der Tombola am Freitag, 18. Dezember, gezogen.