Kreis Lörrach Volksbank trennt sich von Geldautomaten

Kreis Lörrach. Die Sprengung des Geldautomaten der Sparkasse in Hauingen am frühen Montagmorgen hat die Volksbank Dreiländereck eG dazu veranlasst, die Gefährdungsanalyse der Geldautomaten-Standorte zu überprüfen. Dabei ist die Bank zu dem Ergebnis gekommen, die Geldautomaten in Hausen, Höllstein und Adelhausen mit sofortiger Wirkung zu schließen.