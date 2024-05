Die irreguläre Migration setzt Kommunen unter hohen Druck. An welchen Stellschrauben muss auf europäischer Ebene gedreht werden, um die Lage in den Griff zu bekommen?

Zum Schutz der Bürger müssen neben wirksamen EU-Außengrenzkontrollen auch nationale Grenzkontrollen dauerhaft wiedereingeführt werden. Dazu gehört die Zurückweisung von Asylbegehrenden, die aus einem sicheren Drittstaat einzureisen versuchen. Außerdem muss das Abkommen von Schengen reformiert werden. All jene, die in Deutschland Asylrecht auf Zeit genießen, haben das Land nach Ablauf ihres Aufenthaltsrechts wieder zu verlassen. Die bloße Verteilung der Migranten in den europäischen Staaten, wie sie der EU-Migrationspakt vorsieht, ist keine Lösung.

Der Wirtschaftsmotor stottert. Was will Ihre Partei in Brüssel unternehmen, damit die Konjunktur in Deutschland wieder in Schwung kommt?