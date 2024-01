Kreis Lörrach: Vom Leben in zwei Welten

Hat die israelische Regierung eine andere Option als die aktuelle Vorgehensweise nach dem 7. Oktober, oder steht man innenpolitisch zu stark unter Druck?

Andere Optionen gibt es sicher immer, doch wohl kaum für die aktuelle Regierung. Ihr gehören Extremisten an, die keinen palästinensischen Staat sehen wollen.

Ich war zuletzt im Spätsommer in Israel, da demonstrierten noch Hunderttausende gegen diese Regierung. Doch der 7. Oktober änderte alles.

Darf man überhaupt Kritik am Vorgehen Israels üben?

Ich finde schon. Auch darf man die korrupte Regierung im Westjordanland kritisieren oder die Hamas-Herrscher im Gazastreifen. Doch sollten wir auch realistisch bleiben: Welchen Akteur interessiert das in der Konfliktregion überhaupt?

Wie schwierig ist die Situation für die arabischstämmigen Menschen, die in Israel leben seit dem 7. Oktober?

Auch schon vor dem 7. Oktober gab es Vorurteile, Hass und Diskriminierungen. Doch nun lebt man wohl mehr als je zuvor in verschiedenen Welten. Die einen konzentrieren sich auf das Schicksal der israelischen Geiseln. Die anderen auf die palästinensischen Opfer der israelischen Angriffe im Gazastreifen.

Wie stark schätzen Sie die Konkurrenz zur Hamas in den Palästinensergebieten ein, und ist eine Ablösung der politischen Macht der Hamas realistisch?

Palästina existiert nur mit internationaler Hilfe, nur so überlebt es auch wirtschaftlich. Die Fatah-Regierung braucht den Westen. Die Hamas braucht ihre Unterstützer in Katar, im Iran, aber auch in der Türkei. Und so bleiben die Palästinenser immer ein Spielball der verschiedensten Interessen.

Welche Entwicklung erwarten Sie für die nächsten Monate, und welche Lösung könnte es für den Konflikt geben? Ist eine Zweistaatenlösung überhaupt noch erreichbar?

Der Konflikt ist meiner Meinung nach nicht lösbar. Auch in Israel hörte ich immer wieder, der Konflikt kann nur gemanagt werden. Gerade nach dem 7. Oktober wird die israelische Besatzung im Westjordanland und Ost-Jerusalem ganz sicher fortgeführt werden. Und somit ist auch keine funktionierende Zweistaatenlösung möglich.

Das Gespräch führte Valentin Radonici.