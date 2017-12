Kreis Lörrach Vom Umgang mit dem Unperfekten

Einen Abend voller Humor, Tiefgang und echter Herzenswärme erlebten rund 300 Besucher an der DHBW in Lörrach. Das Rednertrio Monika Hein, Ulrike Scheuermann und Emanuel Koch war im Rahmen des Studium Generale in das voll besetzte Georg H. Endress Auditorium gekommen, um den Besuchern zu vermitteln, wie wir wirklich weiterkommen – auf die weiche Tour.

Von Adrian Steineck

Kreis Lörrach. Es gibt diese Tage. Da wird einem am Flughafen das Portemonnaie samt Personalausweis geklaut, und bis das Ersatzdokument erstellt ist, hat man den Flieger verpasst. So ging es am Donnerstag Ulrike Scheuermann, als sie von Berlin nach Basel fliegen wollte. Schließlich musste die Psychologin aus ihren Seminarräumen an der Spree zugeschaltet werden und erschien deshalb überlebensgroß auf der Leinwand hinter ihren beiden Mitrednern.

Die vermeintliche Distanz aber überbrückte Scheuermann alleine schon durch ihren offenen Umgang mit tatsächlichen oder vermeintlichen Schwächen. So stellten sich die drei Redner zu Beginn des Abends ganz in der Manier von Managern vor, die alles spielerisch leicht auf die Reihe kriegen. „Top, wir schaffen das“, sagte Koch. Dabei hatte der Informatiker und Unternehmensberater zuvor noch im Gespräch mit unserer Zeitung verraten, dass es eben kein typischer „Höher, schneller, weiter“-Abend werden sollte. Bei der zweiten Vorstellungsrunde dann offenbarten sich die Brüche in den Lebensläufen aller drei, wurde der Einstieg als Persiflage auf vermeintliche Erfolgsmenschen enttarnt.

Brüche im Lebenslauf sind kein Manko

So hatte Monika Hein, renommierte Stimm- und Sprechtrainerin, zunächst ein Schauspiel-Studium im Bereich Musical aufgenommen – „die beiden bisher schlimmsten Jahre meines Lebens.“ Emanuel Koch zeichnete bereits vor Jahrzehnten für etwa 50 Lieder verantwortlich – veröffentlicht aber hatte er bis vor kurzem keines davon, aus Angst, sei seien zu schlecht. Ulrike Scheuermann hingegen hatte als Kind unter der Hautkrankheit Neurodermitis gelitten und wäre am liebsten gar nicht mehr aus dem Haus gegangen.

Es sind diese entwaffnend ehrlichen Aussagen, die den Funken zwischen den Rednern und ihrem Publikum von Beginn an überspringen lassen. Man solle, so appellierten sie an ihre Zuhörer, Brüche im Lebenslauf nicht als Manko begreifen. Koch erklärte es anschaulich mit seinem „Skill-Dance“ (Fähigkeiten-Tanz), der zwischen der Knäckebrot-Kante als Tiefpunkt und der Superhelden-Kante als Höhepunkt hin- und herführt. „Wir werten uns doch oft wegen einer Fähigkeit als Ganzes ab“, sagte er und führte – als Klavierspieler, der immer wieder für musikalische Zwischenspiele sorgte – ein Beispiel an.

Einfach mal umdrehen im Vergleich mit anderen

„Wenn ich den Flohwalzer leidlich spielen kann, dann gibt es hier in Lörrach sicherlich hunderte Menschen, die diesen besser spielen können als ich.“ Wichtig sei es aber auch, sich vor Augen zu halten, dass es ebenso viele oder noch mehr Menschen gebe, die dieses Stück überhaupt nicht spielen könnten. „Wir vergleichen uns immer mit denen vor uns und vergessen viel zu oft, uns einfach einmal umzudrehen“, fasste Koch es zusammen.

Die Herzlichkeit, welche die Redner im Umgang miteinander an den Tag legten, übertrug sich auf die Zuhörer. Monika Hein, die schon zweimal allein einen Vortrag an der DHBW gehalten hatte, zeigte den Zuhörern Stimmübungen, mit denen sie lockerer werden können. Nach zwei wie im Flug vergangenen Stunden gab es frenetischen Beifall für den Jahresabschluss der DHBW-Veranstaltungsreihe des Studium Generale, der zahlreiche Denkanstöße gegeben hatte.