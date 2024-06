Kreis Lörrach: Von den Allmendweiden zu den Ziegen

Traditionelle Nutztiere

Entlang des Philosophenwegs durch idyllische Landschaft wurden traditionelle Nutztierrassen wie Bergwaldziegen und Heidschnucken vom Leopoldhof gezeigt, heißt es. Hier konnte man unter einer alten Weidbuche mit Wolle filzen. Bei der nächsten Station präsentierte sich der Naturpark, unter anderem mit einer Tierspurensuche im Sand. Die Teilnehmer hatten laut Mitteilung auch die Gelegenheit, das „NaturperlenProjekt“ der Unteren Naturschutzbehörde kennenzulernen und die heimische Wasserfauna im Letzbergweiher zu erforschen.

Ziegen pflegen Landschaft

An weiteren Stationen wurde über die modernen Techniken des Fachbereichs Vermessung & Geoinformation und über die Flurneuordnung aufgeklärt, etwa wie sie kleinbäuerliche Betriebe in der Region unterstützt und damit die Offenhaltung der Landschaft fördert. Besucher konnten dabei Grenzmarkierungen im Gelände suchen. Beim Landschaftserhaltungsverband (LEV) wurden Pflanzenarten der Weidfelder bestimmt. Bewirtschafter und Ziegenhalter Jürgen Walliser nahm die Wanderer mit zu den Ziegen, die am Hang wertvolle Arbeit für die Landschaftspflege leisten, heißt es.