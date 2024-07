Kreis Lörrach: Von der Diaschau zur Datenautobahn

Schuldekan Ralph Hochschild begrüßte rund 50 geladene Gäste, darunter den SPD-Landtagsabgeordneten Jonas Hoffmann und Rahel Scheinker vom Vorstand der jüdischen Gemeinde Lörrach, mit einer kleinen Zeitreise durch die Geschichte des Informationszentrums.

Rückblick auf 50 Jahre

Am 15. Februar 1973 beschloss der Bezirkskirchenrat Lörrach, eine „Kirchliche Bücherei mit religionspädagogischer Materialstelle“ zu gründen. Im Oktober 1974 wurde das „Informationszentrum Lörrach“ am heutigen Standort in der Basler Straße 147 als erste ökumenische Medienstelle in Baden eröffnet. 1977 folgte ein erster Umzug in das Gemeindehaus der Matthäusgemeinde in der Baumgartnerstraße 14. Zu dieser Zeit dienten Dias zur Veranschaulichung von Unterrichtsinhalten. Im Jahr 2005 ging es dann in die Bahnhofstraße 8. Damals hatte die VHS-Videokassette das Dia als Leitmedium abgelöst. „Und schließlich zog die Medienstelle 2013 wieder zurück in die hellen, freundlichen Räume des Hauses der Kirche“, schilderte Hochschild. In der Zwischenzeit war die DVD ein beliebtes Unterrichtsmedium geworden. Elf Jahre später sieht die Medienlandschaft schon wieder anders aus. Auch die vermehrte Nutzung des Internets zur Unterrichtsvorbereitung verändert die Dienstleistungen der Medienstelle. Franziska Breh, deren Stelle von der Erzdiözese Freiburg, die bis heute etwa ein Drittel der Kosten des IZ Lörrach trägt, finanziert wird, nimmt die Aufgabe als „Medienberaterin“ wahr, während sich Elvira Dießlin um die Verwaltung und Ausleihe kümmert.