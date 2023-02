Kreis Lörrach Von mehr Effizienz profitieren

Pro Jahr werden in der Notaufnahme knapp 30 000 Patienten versorgt. Dies sei ein zentraler Baustein der Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Landkreis, geht aus einer Mitteilung der Fraktion hervor. Allerdings sei auch hier der Fachkräftemangel ein großes Thema. Während in der Coronazeit Medizin und Pflege die Herausforderungen und die extrem anstrengenden Belastungen beherzt gemeistert hätten, sei durch die lange Dauer der Pandemie und die damit einhergehende Überbeanspruchung eine gewisse Zermürbung einhergegangen.

Hohe Fluktuation

In direkter Folge sei der Arbeitsmarkt auch in der Pflege durch eine hohe Fluktuation der Kräfte gekennzeichnet, mit all den dadurch entstehenden Schwierigkeiten. Man versucht nun mit im Team entwickelten neuen Konzepten, an einigen Stellen ein Weniger an Reibungsverlusten und ein Mehr an Effektivität zu schaffen.