Kreis Lörrach Von Proteusern und der Theologie

Inspiriert vom Meeresgott Proteus

Zum Namen selbst zeigte Schmidtgen der in der Kirche lauschenden Gruppe ein Bild zum Wasser- und Meeresgott Proteus, der in der antiken Mythologie ähnlich wie der bekanntere Gott Neptun für die Fluten der Urzeiten steht. Proteus selbst vertritt das Nichts. In diesem ganzen Wust ging es um eine Fantasiewelt von Hebel & Co. mit alten Ideen und rätselhaften Ausdrücken aus Sprachen, die die jungen Theologen kannten. Ein Phänomen voll Ulk, wie man es heute auch in Jugendgruppen und ihrem sich nach außen abgrenzenden Privatslang kennt.

Wichtig für das Thema der Wandergruppe „Theologie bei Hebel“ ist sein Proteuser-Spitzname „Parmenides“. Dieser spielt an auf den Philosophen Parmenides von Elea, der etwa von 520 bis 460 vor Christus lebte. Er vertrat die These: Es gibt nicht das Nichts. Damit gab es für Hebel und Co. das ganze Leben lang eine inhaltliche Brücke aus ihrer Frühzeit als Proteuser in Lörrach hin zum Glauben an die Auferstehung, wie sie ihn in ihrem Wirken – Hitzig als Landpfarrer und Hebel später als theologischer Dichter und Lehrer – dann immer vertraten.

Nach Schmidtgen zeigte dann Hochschild, dass Hebel diesen Glauben auch in seinem Werk vertrete. Ausgehend von einer Kontroverse, ob Hebels Poesie auch theologisch zu verstehen sei oder nicht, erläuterte Hochschild mit dem Gedicht „Die Vergänglichkeit“ und der Kurzgeschichte „Unverhoffte Begegnung“, dass dies so ist. Der Dichter Hebel war auch ein Theologe. Hochschild stellte diese Texte einer Stelle im Neuen Testament gegenüber. Auch hier sei wie bei Hebel vom Ende der Welt und einer Zukunft im Himmel die Rede: „Der Himmel und die Erde werden aufbewahrt für das Feuer am Tag des Gerichts. Doch dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde.“