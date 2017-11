Kreis Lörrach Vor 200 Jahren wurden die Grenzen neu gezogen

Kreis Lörrach. Der Landkreis Lörrach präsentiert zusammen mit dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung von Montag, 13., bis einschließlich 27. November, im Foyer des Landratsamtes die Ausstellung „200. Jubiläum der badisch-französischen Rheingrenzvermessung“ zur vermessungstechnischen Leistung entlang des Rheins vor 200 Jahren.

Anlass der Ausstellung ist ein besonderes Jubiläum: 1817 versammelten sich in Basel hochrangige Abgesandte aus Frankreich und dem Großherzogtum Baden und bildeten die Rheingrenzberichtigungskommission zur Festlegung der Staatsgrenze entlang des Rheins und der Neuordnung der Gemarkungsgrenzen. In jenem Jahr begannen die Vermessungen mit historischer Bedeutung, insbesondere die exakten Darstellungen und Einmessungen von Kirchen, Ortschaften und des Rheins mit seinem ursprünglichen Verlauf vor 200 Jahren.

Die Ausstellung präsentiert den geschichtlichen Hintergrund und die Methoden der Vermesser vor 200 Jahren zur Grenzsteinsetzung. Das Ergebnis der Verhandlungen und der Rheingrenzvermessung ist als topographische Karte in 18 Blättern von Weil am Rhein bis Au am Rhein dargestellt. Ziel der Rheingrenzberichtigung war die Rheinbegradigung und damit auch der Hochwasserschutz, da der Rhein häufig seinen Verlauf änderte und immer wieder Siedlungen bedrohte und mit sich riss. Da der Rhein immer ein Grenzfluss war, bestand großes Interesse daran, den Fluss zu bändigen und somit Grenzstreitigkeiten nicht nur zwischen Staaten, sondern auch Gemeinden, zu beenden.

Eröffnet wird die Ausstellung in Lörrach durch Landrätin Marion Dammann am Mittwoch, 15. November, um 9 Uhr im Foyer des Landratsamts Lörrach in der Palmstraße 3. Fachbereichsleiter der Vermessung & Geoinformation, Hans Trinler, wird in die Thematik einführen, bevor Sachgebietsleiter Christian Werf einmalig durch die Ausstellung führt. Diese kann zu den regulären Öffnungszeiten des Landratsamtes besichtigt werden, montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags von 13.30 bis 17.30 Uhr.