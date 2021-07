Kreis Lörrach Vor-Ort-Impfung ohne Termin

Diese „Pop-Up“-Impfungen werden laut Kreisverwaltung gemeinsam mit den Städten und Gemeinden organisiert. Folgende Termine stehen fest: heute, 28. Juli, in Lörrach auf dem Bahnhofsplatz (nähe Teststation) von 14 bis 19 Uhr; morgen, 29. Juli, in Lörrach im St. Elisabethen-Krankenhaus von 9 bis 13 Uhr; 30. Juli in Zell an der Teichstraße 2b beim Edeka-Markt von 14 bis 19 Uhr; 31. Juli in Lörrach Sonderimpfaktion für Kinder und Jugendliche im Kreisimpfzentrum, Haagensteg 7, von 8 bis 12 Uhr; 31. Juli in Schönau, Neue Mehrzweckhalle, Brand 36, von 9 bis 15 Uhr; 1. August in Rheinfelden im katholischen Gemeindehaus St. Josef, Friedrichstraße 32, von 14 bis 18 Uhr, Kinder ab 12 Jahren: von 14 bis 16 Uhr; 3. August in Maulburg in der Allemannenhalle, Sportplatzstraße 1, von 9 bis 14 Uhr sowie am 4. August in Schopfheim auf dem Marktplatz vor dem Rathaus von 9 bis 13 Uhr.

Geimpft werden generell alle Personen ab 16 Jahren (Personen unter 18 Jahren grundsätzlich mit BioNTech oder Moderna). Verfügbar sind alle zugelassenen Impfstoffe: BioNTech, Moderna, AstraZeneca und der Impfstoff von Johnson&Johnson, für den nur eine Impfung notwendig ist. Bei allen anderen Impfstoffen findet laut Mitteilung die Zweitimpfung vier Wochen später im Kreisimpfzentrum statt.