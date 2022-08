Kreis Lörrach Vorerst keine Trendwende in Sicht

Angesichts der hohen Inflationsraten hat die EZB den Leitzins am 21. Juli um 0,5 Prozent angehoben – es war die erste Erhöhung seit elf Jahren. Mit dem Leitzins steuert die EZB das allgemeine Zinsniveau für Kredite und damit die Geldmenge im Wirtschaftskreislauf. Bei einem niedrigen Zinssatz können sich Banken bei der EZB günstig Geld leihen und ebenso günstig Kredite an Privatpersonen und Unternehmen vergeben. Diese bringen das Geld in Form von Investitionen, Anschaffungen und Konsum in einzelne Wirtschaftszweige, die produzieren oder Dienstleistungen anbieten.

Bei höheren Leitzinsen wird es für Banken im Gegenteil teurer, sich Geld bei der Zentralbank zu leihen. Die höheren Zinsen geben die Banken nun an ihre Kunden weiter, wodurch je nach Zinshöhe Investitionen und Konsum ausbleiben und somit auch die Nachfrage abnimmt.

Kapitalabwanderung entgegenwirken

Da sich gegenwärtig die Angebotsseite nicht anpassen kann, versucht die EZB mit der Zinserhöhung die bestehende Nachfrage einzudämmen, um so die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage inflationssenkend zu reduzieren, erklärt die Expertin.

Das Vorgehen der EZB könne zusätzlich als eine Reaktion auf Zinserhöhungen anderer Notenbanken, wie der US-amerikanischen Federal Reserve, verstanden werden. Global betrachtet, wandere Kapital nämlich unter Berücksichtigung von Wechselkursen und Wechselkursrisiken in die Richtung höherer Zinsen. „So könnte mit Zinserhöhungen einer Kapitalabwanderung aus dem Euro-Raum und einer weiteren Abwertung des Euro begegnet werden“, sagt die Ökonomin.

Kaum Inflation in der Schweiz

Anders sieht die Inflation in der Schweiz aus: Im Vergleich zu Deutschland und der Eurozone ist diese in der Alpenrepublik kaum zu spüren. Zwar verzeichnet die Eidgenossenschaft im Juli einen Preisanstieg von 3,4 Prozent. Die Lebensmittelpreise sind, dem Schweizer Bundesamt für Statistik zufolge, aber nur um 1,9 Prozent gestiegen, diejenigen für Wohnen und Energie um nur 4,6 Prozent.

Walterscheid beobachtet, dass der Schweizer Franken relativ stabil sei und bis August vergangenen Jahres etwa zehn Prozent gegenüber dem Euro an Wert und Kaufkraft gewonnen habe. Auch hier im Grenzgebiet sei das zu sehen. „Die Nachfrage der Schweizer verlagert sich mit dem starken Franken noch mehr ins Ausland und puffert damit inflationäre Tendenzen im Inland. Gleichzeitig besteht aufgrund des hohen Schweizer Franken eine geringere Nachfrage aus dem Ausland, was dann dazu beiträgt, dass die Wirtschaft nicht überhitzt“, erklärt die Volkswirtschaftlerin. Insofern sei die derzeitige, relative Stabilität in der Schweiz mit einer relativ geringeren Inflation eigentlich nachvollziehbar.

Eine Prognose zum weiteren Inflationsverlauf möchte Walterscheid nicht abgeben, „denn es ist derzeit ziemlich viel möglich und hängt auch von so vielen Faktoren ab, die ineinander greifen“. Zunächst sei da die Frage, wie sich der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine weiterentwickelt. Dann sei offen, wie sich die Verbraucher verhalten. „Gehen sie in den Energiesparmodus und passen sie ihr Konsumverhalten an, reduzieren oder ersetzen sie also den Güterkonsum und nehmen damit auch ein Stück weit den Nachfragedruck aus den Märkten?“ Laut Walterscheid kommt das Bürokratieverhalten hinzu, das Reaktionsmöglichkeiten der Wirtschaft behindern oder befördern könne – ob Genehmigungsverfahren für zum Beispiel neue Technologien beschleunigt werden können, die den Energie-Engpass kompensieren. „Ich denke aber, langfristig werden wir uns auf einem höheren Preisniveau bewegen als dem vor der Coronakrise, und insbesondere vor dem Ukrainekrieg“, nimmt die Ökonomin an.

Bundesbank rechnet mit zehn Prozent

Derweil geht die Bundesbank für diesen Herbst von einer Inflationsrate von bis zu zehn Prozent aus. Ein Faktor ist die ab Oktober geltende Gasumlage, welche die Bürger auch noch stemmen müssen. Lange haben die Notenbanken die Inflation unterschätzt.

Mit der letzten Anpassung des Leitzinses durch die EZB dürfte es nicht getan sein, wie angesichts der Äußerungen der EZB-Direktorin Isabel Schnabel beim Notenbanktreffen im amerikanischen Jackson Hole angenommen werden kann. „Um Vertrauen zurückzugewinnen und zu bewahren, müssen wir die Inflation schnell wieder zum Zielwert bringen“, erklärte Schnabel. Die EZB dürfte im Kampf gegen die Inflation deutlich entschlossener vorgehen. Die nächste Zinssitzung der Europäischen Zentralbank findet am 8. September statt.