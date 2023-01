Kreis Lörrach Vorfahrt für die Verkehrswende

Weiter sollen Mobilitätsdrehscheiben wie jene in Brombach die klimaneutrale Mobilität fördern, führte Munzig aus. Weitere Verbesserungen stehen im Schienennahverkehr auf der Agenda, verwies Munzig auf Ausbau und Elektrifizierung der Hochrheinbahn, den Ausbau der Garten- und Wiesentalbahn und die Prüfung der Reaktivierung der Kandertalbahn samt Anbindung an das Regio-S-Bahn-Netz. Hier erinnerte die Fachbereichsleiterin an die laufende Neubewertung der Wirtschaftlichkeit, die in den nächsten Wochen vorgestellt werden soll.

Alternativen anbieten

Den Verantwortlichen ist klar, dass im ländlichen Raum das Auto noch lange nicht wegzudenken ist; dementsprechend gehe es nicht um die Brandmarkung des motorisierten Individualverkehrs, sondern um die Schaffung attraktiver Alternativen zum eigenen Kfz.

So soll der ländliche Raum besser an den urbanen angebunden werden und der ÖPNV an Attraktivität gewinnen. Geschehen soll dies unter anderem mit einem bedarfsgerechten, günstigen und komfortablen ÖPNV, neuen Mobilitätsformen (Stichwort Rufbus), Informations- und Buchungstechnologien wie einer landesweiten App. Die Taktverdichtung sei dabei besonders wichtig. Indes: „In Stadt und Land für gleiche Verhältnisse zu sorgen, ist aber nicht einfach“, wie sie klarstellte.

Weitere Regiobuslinien

Anders als beim schienengebundenen Nahverkehr hat der Kreis im Busverkehr mehr Gestaltungsspielraum: Der ursprünglich für Ende 2020 geplante Regiobus zum EAP soll nach derzeitigem Stand erst 2024 fahren – vorausgesetzt, es gibt grünes Licht für die Interreg-Förderung, so Munzig. Dabei sei derzeit noch offen, ob der Bus dann in einem 60- oder in einem 30-Minuten-Takt verkehren wird. Weiter geht es um eine Linie durch das Obere Wiesental von Zell nach Bärental sowie eine dritte von Kandern nach Müllheim. Alle diese Projekte benötigen laut Munzig aber schon wegen der Verfahren und Ausschreibungen längere Vorlaufzeiten. Mit der Schaffung neuer Linien alleine sei es zudem nicht getan, so die Leiterin weiter. Wichtig seien überdies gute Verknüpfungen, verlässliche Anschlussverbindungen und Umsteigemöglichkeiten, machte Munzig deutlich.