Kreis Lörrach Wärme soll nicht ungenutzt den Rhein hinabfließen

Vorhandene Quellen nutzen

Primär geht es bei der interkommunalen Wärmeplanung darum, vorhandene Wärmequellen zu erschließen und in geeigneten Gebieten, Wärmenetze auszubauen, wie Kempf ausführte. Dafür nannte er drei mögliche Quellen: die industrielle Abwärme, wie sie etwa bei Unternehmen wie Evonik am Hochrhein in großen Mengen anfällt, die Geothermie, deren Potenziale in der Region derzeit von Badenova genauer untersucht werden, sowie die Biomasse, die im Südschwarzwald vor allem in Form von Holz anfällt.