Kreis Lörrach Wärmenetz-Verbund als Vision

„Wärmewende“ in Rheinfelden

2014 stand Rheinfelden dann vor der Situation, dass 98 Prozent der Wärmeversorgung auf fossilen Brennstoffen basierten, während es bereits seit über 100 Jahren einen Überschuss an Stromgewinnung durch Wasserkraft gab. 70 Prozent des Energieverbrauchs flossen in die Industrie. Die Meilensteine einer „Wärmewende“ in Rheinfelden waren dann 2015 der Bau der ersten Wärmeleitungen, 2017 der Bau des Wärmenetzes Grendelmatt durch Energiedienst und gleichzeitig die Anbindung von öffentlichen Gebäuden wie Schulen an das Netz der Stadt. Als psychologischen Schub empfand Daniel Weiß den Zuwendungsbescheid des Bundes, die Abwärme von der Firma Evonik auskoppeln zu können, was bereits drei Jahre später realisiert wurde. Und 2022 erfolgt der Zusammenschluss der beiden Netze.

Nachdem so bis zu 18 Million Euro gemeinsam in die Wärmewende investiert werden konnten, sehen Weiß und Obert nach der Fertigstellung des „Backbones“ in der Kernstadt mit dem Anschluss von nahezu 80 Prozent der Haushalte eine vielversprechende Zukunft für die Wärmewende in Rheinfelden.

Die Freien Wähler sahen wie die Experten einen raschen Aus- und Umbau der Energie-Ressourcen vor allem als Chance für verdichtete Räume mit Industriebestand. „Wir kommen nicht umhin, hier eine absolute Priorität unseres Handelns zu setzen, Synergien zu entwickeln und Nahwärme-Netze zu bauen“, fasste Uli May die Diskussion der Freien Wähler zusammen.