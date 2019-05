Kreis Lörrach Wahlsimulation für Jugendliche

„Bei der Europawahl gilt das Verhältniswahlrecht“, sagt Efekan Cahir aus der Klasse 9c. „Alle Stimmen zählen gleich viel, und alle Erwachsenen dürfen wählen.“ Efekan ist einer von drei Wahlvorständen, die am Donnerstag die Wahl beaufsichtigen. Am Freitag gucken Luana Asal (10c), Yasin Beier (10b) und Manokya Sahir (Jahrgangsstufe 1) nach dem Rechten. Die Wahlvorstände zählen auch die Stimmen aus.

Gewählt wird klassenweise. Die Schüler haben eine Einladungskarte bekommen, auf der ihnen mitgeteilt wurde, wann und wo sie wählen dürfen. Wie bei jeder Wahl gibt es auch ein Wählerverzeichnis, in der jeder Schüler eingetragen ist. Nach der Wahl werfen die Schüler den rechteckigen Zettel in die Wahlurne.

Der Unterricht in den Klassen hat aufgezeigt, welche Bedeutung die Europapolitik hat. „Wenn man wählen darf, beschäftigt man sich automatisch mit den Parteien“, sagt Leona Strohmeier (9c). Sie ermittelt via Wahl-O-Mat, welche Partei ihre Interessen am ehesten vertritt. Moritz Mond, wie Leona 14 Jahre alt und Schüler der 9c, will sich mit den kleineren Parteien, die nicht so häufig in den Medien sind, beschäftigen, ehe er sich entscheidet, wen er wählt. Er weiß, dass die Flüchtlingsverteilung auf europäischer Ebene geregelt wird. Efekan hält es für wichtig, dass die europäischen Länder gemeinsam vorgehen, wenn es um den Schutz des Klimas geht.

Die Ergebnisse werden am Montag in der Schule bekanntgegeben. In den Klassen werden die Ergebnisse dann auch noch einmal besprochen. Auch bei den Fünftklässlern stößt die Wahl auf Interesse, sagt Maria Theresia Greshake. „Allein durch die Präsenz des Stimmzettels und des Wahlplakats in der Eingangshalle erreichen mich eine Menge an Fragen“, berichtet die angehende Lehrerin.