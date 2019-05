Kreis Lörrach Was bedeutet eigentlich ...?

Briefwahl – Die Briefwahl ermöglicht kranken, behinderten oder anderweitig am Wahltag verhinderten Personen die Ausübung des Wahlrechts. Wer am Wahltag arbeiten muss oder vielleicht im Urlaub ist, sollte nach dem Erhalt der Wahlbenachrichtigung gleich bei der Gemeinde Briefwahlunterlagen beantragen.

Europawahl – Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden alle fünf Jahre gewählt. Es ist die weltweit einzige direkt gewählte überstaatliche Versammlung. Das Europaparlament vertritt seit 1997 die Interessen der EU-Bürger auf europäischer Ebene. Jeder Mitgliedsstaat sendet unterschiedlich viele Abgeordnete, abhängig von der Bevölkerungsgröße. Deutschland schickt als bevölkerungsreichstes land 96 der 705 Abgeordneten nach Straßburg. In Baden-Württembergkonkurrieren 40 Parteien und Vereinigungen um die Stimmen von 64,8 Millionen Wahlberechtigten.

heißt: Es ist verboten, die Wähler in ihrer Entscheidung zu beeinflussen oder unter Druck zu setzen. Der Wähler soll in einem freien Prozess der Meinungsbildung zu seiner Entscheidung kommen.

Geheim – Wahlen sind geheim, damit niemand erkennen kann, welche Wahlentscheidung der Wähler getroffen hat. Sichergestellt wird dies durch Wahlkabinen, in denen der Wähler sein Kreuzchen unbeobachtet machen kann, und dadurch, dass die Stimmzettel gefaltet oder in einem Umschlag in die Wahlurne geworfen werden.

Gleich – Der Gleichheitsgrundsatz sagt, dass jede Stimme gleich viel zählt.

Kommunalwahl – Der Begriff Kommune (von lateinisch communis „allgemein, gemeinschaftlich“) bezeichnet die Gemeinde beziehungsweise unterste Verwaltungsebene. Bei den Kommunalwahlen werden Parlamente auf Landkreisebene (Kreistag) sowie in den Gemeinden (Gemeinderat und eventuell Ortschaftsrat) gewählt.

Kummulieren – Unter Kumulieren (von lat. cumulus – Haufen) versteht man die Möglichkeit mehrere Stimmen (bis zu drei Stimmen) an einen Kandidaten vergeben zu können, um dessen Chancen zu verbessern.

Panaschieren – Panaschieren bedeutet mischen, Ihr kennt bestimmt auch Panaché als Mix aus Bier und Zitronenlimo. Bei der Wahl bedeuetet dies, dass Ihr Eure Stimmen auf die Kandidaten mehrerer Listen oder Parteien verteilen könnt. Ihr müsst nur darazf aufpassen, nicht mehr als die erlaubten Stimmen tz vergeben.

Partei – Eine Partei ist ein Zusammenschluss von Personen, die gemeinsame politsche Interessen verwirklichen wollen. Im Artikel 21 des Grundgesetzes heißt es: „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen.“

Passives Wahlrecht – Das passive Wahlrecht ist das Recht, bei einer Wahl wählbar zu sein.

Unechte Teilortswahl – Wahlsystem, bei dem die Kandidaten in verschiedenen Wahlkreisen (Teilorten, Wohnbezirken) kandidieren. Gewählt werden die Kandidaten aber von Wählern aller Teilorte.

Von Alexander Anlicker

Aktives Wahlrecht – Das aktive Wahlrecht ist das Recht, bei einer Wahl wählen zu können.

Allgemein – Die Wahl ist allgemein, weil alle Bürger der jeweiligen Gemeinden, Städte und Landkreise das Stimmrecht besitzen. Unabhängig von Geschlecht, Einkommen, Konfession, Beruf oder politischer Einstellung.

Ausgleichsmandat – Eine Liste erhält zusätzliche Sitze, wenn ihr auf Grund des Gesamtergebnisses mehr Sitze zustehen als sie in den einzelnen Wahlkreisen insgesamt bekommen hat.

Ausgleichsmandat – Eine Liste erhält zusätzliche Sitze, wenn ihr auf Grund des Gesamtergebnisses mehr Sitze zustehen als sie in den einzelnen Wahlkreisen an Direktmandaten insgesamt bekommen hat.

Erststimme – Damit wählt man einen Kandidaten aus seinem Wahlkreis. Von diesen Wahlkreisen gibt es in Deutschland insgesamt 299. Damit ist sicher gestellt, das jede Region im Bundestag vertreten ist.

Stimmenkauf – Absolut verboten! Wer für eine Stimme Geld (oder andere Geschenke oder Vergünstigungen) fordert oder anbietet kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft werden.

Überhangmandat – Eine Liste bekommt in den verschiedenen Wahlkreisen mehr Stimmen als ihr eigentlich aufgrund des Gesamtergebnisses zustehen.