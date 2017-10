Kreis Lörrach Was bleibt, ist ein Schneemann

Der „Nordic Noir“-Thriller „Schneemann" nach einem Roman von Jo Nesbø ist ab heute in den Kinos zu sehen.

Oslo. Winter. Der erste Schnee: Junge Mütter verschwinden spurlos – was bleibt, ist ein Schneemann in ihren Vorgärten. Kommissar Harry Hole (Michael Fassbender) recherchiert in einem Labyrinth aus Verdächtigungen und falschen Fährten nach ihrem Mörder. Die brutalen Morde müssen enden, noch bevor der nächste Schnee fällt. Zusammen mit der Nachwuchsbeamtin Katrine Bratt (Rebecca Ferguson) vermutet der eigenwillige Einzelgänger einen nie gefassten Serienmörder hinter den Verbrechen. Als seine Freundin Rakel ins Visier des Killers gerät, entwickelt sich ein mörderisches Duell.

Michael Fassbender („X-Men“), Rebecca Ferguson („Mission: Impossible 5“), Charlotte Gainsbourg („Independence Day: Wiederkehr“), Chloë Sevigny („American Horror Story“), Val Kilmer („Heat“) und Oscar-Gewinner J.K. Simmons („Whiplash“) übernehmen die Hauptrollen in dem Gänsehaut-Thriller, der von Tomas Alfredson („Dame, König, As, Spion“) nach dem Weltbestseller von Jo Nesbø inszeniert wurde.

Der gesamte „Nordic Noir“-Thriller entstand in Norwegen, an Schauplätzen in Oslo, Bergen und der Region Rjukan. Tomas Alfredson hat es geschafft, den skandinavischen Bestseller düster und zugleich authentisch zu inszenieren.