Kreis Lörrach: Wasser, Wasser und nochmals Wasser

Der Landkreis Lörrach hat übrigens einen Abrollbehälter Hochvolt für knapp 150 000 Euro beschafft. Dieser wurde bereits vor zwei Jahren bestellt und ist im vergangenen Herbst geliefert worden. Er wird bei der Feuerwehr in Weil am Rhein stationiert. Einzig das dazugehörige Fahrzeug fehle noch, erklärt Fink.

Elektrofahrzeuge brennen nicht häufiger als Verbrenner, betonen sowohl Fink als auch Sommer. „Entgegen der weitverbreiteten Meinung brennen E-Autos laut Statistik nicht häufiger als Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselantrieb“, schreibt unter anderem der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC). Er verweist dabei sowohl auf den Gesamtverband der Versicherer (GDV) als auch Feuerwehrvertreter sowie Unfallforscher.

Vor zwei Jahren sorgte der Brand des Auto-Frachters „Fremantle Highway“ vor der niederländischen Nordseeküste für Aufruhr. An Bord waren 4000 Autos, darunter etwa 500 mit Elektro-Antrieb, was damals in „sozialen Netzwerken“ für wilde Spekulationen sorgte. Die Brandursache ist nach wie vor ungeklärt.