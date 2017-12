Kreis Lörrach „Wasserstandsmeldungen“ fehlten

Der FDP-Kreisvorstand traf sich jüngst zur letzten Vorstandssitzung im zu Ende gehenden Jahr. Anschließend wurde die Sitzung zur Mitgliederversammlung erweitert. Der Kreisvorsitzende Harry Vogt fasste das Jahr, das im Zeichen des Wahlkampfs gestanden hatte, noch einmal zusammen.

Kreis Lörrach. Das Jahr begann mit dem Frühlingsfest, das gleichzeitig der Wahlkampfauftakt für die Bundestagswahl war. Ein weiterer Meilenstein sei die Fusion der bisherigen Ortsverbände Kandern, Efringen-Kirchen und Schliengen zum neuen Ortsverband Markgräflerland gewesen, wie der FDP-Kreisvorstand jetzt mitteilte. Dieser Schritt habe sich bewährt und zeige schon erste Erfolge. Es konnten neue Mitglieder gewonnen werden, und eine erste Veranstaltung am Dienstag, 19. Dezember, ist in Vorbereitung.

Der gesamte Kreisverband konnte im zu Ende gehenden Jahr zahlreiche Neumitglieder aufnehmen. Insgesamt seien es 18 Neuzugänge bei den Freien Demokraten im Kreis Lörrach gewesen, das mache etwa 15 Prozent an der gesamten Mitgliederzahl aus.

Bericht aus Berlin

Christoph Hoffmann, gewählter Direktkandidat für den heimischen Wahlkreis, berichtete von seinen ersten Wochen in Berlin. Die Bundestagsverwaltung komme nicht hinterher mit der Zuteilung der Abgeordnetenbüros. Zurzeit teilen sich zwei Abgeordnete mit ihren Mitarbeitern ein Büro, so dass acht Personen in einem kleinen Zimmer untergebracht seien. Teilweise gebe es noch keine Möbel. Einen Teil der Arbeiten erledigen die Mitarbeiter in ihren Privatwohnungen in Berlin.

In einem Rückblick auf die Sondierungsgespräche zur Jamaika-Koalition, also einem Regierungsbündnis aus CDU/CSU, Grünen und FDP, berichtete Hoffmann laut der Mitteilung noch einmal von den Gründen für das Scheitern der Gespräche. Der Hauptgrund habe vor allem an den unterschiedlichen Vorstellungen der beteiligten Parteien gelegen. Die Freien Demokraten würden für Trendwenden stehen und seien auch dafür gewählt worden, sagte Hoffmann. Diese Trendwenden seien mit den anderen Parteien allerdings nicht erreichbar, weder in der Bildungspolitik noch in der Energiepolitik und auch nicht bei den Visionen für ein starkes Europa.

Von Seiten der Bürger und auch der FDP-Mitglieder gehe die Meinung von Verständnis und Respekt für den Abbruch der Gespräche bis zu Unverständnis und Ratlosigkeit. Die Kreisgeschäftsstelle hatte in den Tagen nach dem Abbruch der Gespräche mehrere Anrufe und Mails mit unterstützenden Aussagen und Beifall bekommen von Bürgern, die nicht Mitglieder der Freien Demokraten sind.

Einig waren sich die Mitglieder bei der Bewertung der öffentlichen Information seitens der Verhandlungsführer. Hier hätte man sich über den ganzen Verlauf der Gespräche mehr öffentliche „Wasserstandsmeldungen“ gewünscht. Die allgemeinen Aussagen „Es steht 50/50“ oder „Es zieht ein Hurrikan über Jamaika auf“ seien von der Allgemeinheit nicht ernst genug genommen worden. Die von Christian Lindner intern ausgesprochenen „gelben“ und „roten Karten“ hätten vielleicht früher und öffentlicher ausgesprochen werden können.

Für die FDP-Mitglieder ist es laut der Mitteilung wichtig, dass die Fraktion „konstruktive und zukunftsweisende Trendwenden“ im Deutschen Bundestag anstößt und dafür „überzeugende Vorschläge und Gesetzesentwürfe in die Debatten einbringt.“

Hoffmann werde sich dafür einsetzen, dass der Fraktionszwang öffentlich aufgehoben wird. Damit würden die anderen Fraktionen unter Zugzwang gesetzt. Nur so würden parteiübergreifende sinnvolle Lösungen möglich, wie es sich bei der Entscheidung für die „Ehe für Alle“ bereits gezeigt habe.

Ehrungen

Es wurden an der Versammlung mehrere Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft vorgenommen. Für 40 Jahre FDP-Mitgliedschaft wurden Brigitte Rümmele (Ortsverband Zell) sowie Frieder Resin und Friedrich Reuss (Ortsverband Markgräflerland) ausgezeichnet. Irene Knorr, Heinz Kaufmann und Franz Kiefer (Ortsverband Markgräflerland) sowie Angelika Morat-Gutberlet (Kreisverband Lörrach) wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Wahlen

Es standen bei der Versammlung auch Wahlen für Delegierte zu den verschiedenen Landesparteitagen an. Gewählt wurden für den Landesparteitag am Dreikönigstag Christoph Hoffmann, Kevin Brändle, Gerhard Rümmele, Peter Bauer, Harry Vogt, Bernd Thomas, Christian Mack und für den Landesfachausschuss Christoph Hoffmann und Lukas Maier.