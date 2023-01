Kreis Lörrach Wechsel der Generationen beim Zoll

Von der Weltzollorganisation werden anlässlich des gestrigen Weltzolltags deshalb Beschäftigte und Projekte ausgezeichnet, die sich in Sachen „Förderung der nächsten Generation und Kultur des Wissensaustauschs“ besonders verdient gemacht haben. Beim Hauptzollamt Lörrach wird aus dem Kreis der rund 1000 Beschäftigten Roland Seifert, Abfertigungsbeamter im Warenverkehr beim Zollamt Weil am Rhein-Autobahn, für herausragendes und innovatives Engagement als Ausbildungsbeamter geehrt. Die Verleihung nimmt die Präsidentin der Generalzolldirektion in Bonn, Colette Hercher, Anfang Februar vor.