Kreis Lörrach Wege aus der Gewaltspirale finden

Für die Frauenberatungsstelle zeigt sich bereits im ersten Halbjahr 2023 erneut, dass die Zahl der von akuter häuslicher Gewalt betroffener Frauen weiter ansteigt. So zählte die Anlaufstelle im Rahmen des Projekts akute häusliche Gewalt innerhalb der ersten sechs Monate 102 Klientinnen und insgesamt 273 Beratungen. Seit Projektbeginn im Jahr 2019 haben insgesamt rund 400 Frauen das Angebot wahrgenommen – und dies mit steigender Tendenz. So waren es allein im vergangenen Jahr 162 Frauen, die sich wegen akuter häuslicher Gewalt an die Frauenberatungsstelle gewandt hatten. Gezählt wurden 502 Beratungen. Im Jahr 2019 waren es noch 139, wie aus dem Kurzbericht hervorgeht.

„Daraus lässt sich schließen, dass sich der deutliche Anstieg von Beratungsbedarf innerhalb der finanzierten einen Vollzeitstelle weiterhin kaum bewerkstelligen lässt. Dies bedeutet, dass die Frauenberatungsstelle in Vorleistung gehen muss und dies in einer ohnehin prekären finanziellen Lage. Die Zahlen zeigen deutlich, dass, wie bereits im Projektantrag gefordert, dringend zwei Vollzeitstellen benötigt werden“, schreibt die Frauenberatungsstelle, die vom Landkreis in diesem Jahr mit insgesamt 246 700 Euro gefördert wird. Davon entfallen rund 91 000 Euro auf die Beratung bei akuter häuslicher Gewalt. Die Verwaltung plant nun eine geringfügige Reduzierung der Förderung, wie Sozialdezernentin Elke Zimmermann-Fiscella mit Blick auf die Haushaltsberatung für das kommende Jahr ankündigte.