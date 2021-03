Kreis Lörrach Wege aus der Krise finden

Eckert begrüßt daher das neuentwickelte Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramm „Schritte in den Beruf“ für die Zielgruppe der unter 25-Jährigen: „Damit setzt die bbv-Akademie den richtigen Hebel an.“ Aus Sicht des Jobcenters stellt sich laut Leiter Jürgen Kurz vor allem die Frage, wie man Menschen, die schon länger arbeitslos sind und die aufgrund ihrer persönlichen Schwierigkeiten nicht in Qualifizierungsmaßnahmen vermittelt werden können, erreichen kann. Kurz wünscht sich mehr Arbeitsgelegenheiten (AGH) für diesen Personenkreis. In einer AGH können öffentliche und gemeinnützige Institutionen für sechs Monate langzeitarbeitslose Menschen mit einfachen Aufgaben beschäftigen. Diese Tätigkeit wird mit 1,50 Euro plus Fahrtkosten vergütet, die nicht von der Hartz-IV-Unterstützung abgezogen werden. Auf diese Weise können Kunden des Jobcenters ihre Stärken und Fähigkeiten entdecken und werden langsam an den Arbeitsmarkt herangeführt.

Allerdings gebe es einen Personenkreis, der selbst mit so einem niederschwelligen Angebot überfordert sei. Für sie wünscht sich Kurz ein aufsuchendes Coaching –sprich Sozialarbeiter, die zu den Kunden nach Hause gehen und diese dabei unterstützen, eine Arbeitsgelegenheit aufzunehmen. Eventuell könnten hier die RAD-Träger kooperieren, indem einer die Begleitung von AGH-Mitarbeitern und die Administration für alle übernimmt. Die Bildungs- und Beschäftigungsträger zeigen prinzipiell Bereitschaft, AGHs anzubieten. Allerdings müsse genau ausgelotet werden, in welchen Arbeitsbereichen dies überhaupt sinnvoll möglich ist. Eventuell benötigten Mitarbeiter der AGHs auch eine Begleitung.

Michael Schmitt-Mittermeier, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes, sagte, es müsse aber auch an eine Anschlusstätigkeit gedacht werden: Was macht jemand, nachdem er ein halbes Jahr in der AGH war? Er bräuchte eine Perspektive, wie es weitergehen kann. Gustav Mellert vom bwlv Fachstelle Sucht in Lörrach merkte an, dass durch die Corona-Krise die Digitalisierung einen Schub bekommen hätte, was für viele Klienten eine Hürde darstelle. Auch fühlten sich viele Mitarbeiter von Betrieben dadurch psychisch belastet.