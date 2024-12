Kreis Lörrach: Weiden pflegen und erhalten

Besonderheiten im Fokus

Im Gespräch betonten sie die Besonderheiten des Biosphärengebiets Schwarzwald, das sich durch eine abwechslungsreiche Wald- und Wiesenlandschaft auszeichnet, die durch die jahrhundertealte bäuerliche Allmendwirtschaft entstanden ist. Noch heute bewirtschaften Landwirte die Flächen, aber nun zu 90 Prozent im Nebenerwerb. Das ist eine Herausforderung für den Erhalt der Weiden, die Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten sind. Umso wichtiger sei die Arbeit des Biosphärengebiets, das in Baden-Württemberg über ein eigenes Förderprogramm verfügt, um unter anderem die Landwirte bei ihrer sehr aufwändigen, aber für die Landschaftspflege und Offenhaltung wichtigen Arbeit zu unterstützen, heißt es in einer Mitteilung. So wird zum Beispiel in einem Projekt untersucht und entwickelt, wie die Weidetränken für die Weidetiere der Region langfristig gesichert werden können.

Weitere Anerkennung

Ein besonderes Anliegen der Abgeordneten war es zu erfahren, wie die Geschäftsstelle die Chancen für eine weitere Anerkennung des Gebietes durch die Unesco einschätzt. Denn im Jahr 2027 wird das deutsche MAB-Nationalkomitee überprüfen, ob die Anerkennung bestehen bleibt. Kemkes und Faßbender zeigten sich optimistisch, denn sie sähen, dass sie viele der Unesco-Kriterien schon heute weit übererfüllen, zum Beispiel bei der Zonierung des Biosphärenreservats mit wertvollen Bannwäldern in der Kernzone. Und bereits heute gibt es 15 dezentrale Besucherinformationszentren, an denen sich Besucher über die Besonderheiten der ökologischen, ökonomischen und sozialen Zusammenhänge im Gebiet informieren können.